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В Белгородской области запустили два предприятия по выпуску металлоизделий

Июн 28
Белгородская область Центральный федеральный округ
В Белгородской области запустили два предприятия по выпуску металлоизделий


Новые производства создали резиденты промышленного парка «Северный». Компания «Рутерм» инвестировала более 1 миллиарда рублей в строительство завода по выпуску стальных радиаторов, компания «Стальэнерго» - 600 миллионов рублей во вторую очередь производства.

Как сообщает пресс-служба Правительства Белгородской области, на заводе «Рутерм», обеспечивающем выпуск импортозамещающей продукции, до 2022 года будет создано более 350 новых рабочих мест. На «Стальэнерго», где уже работает 582 человек, новые мощности по выпуску металлоизделий и изделий из пластмассы обеспечат новые вакансии для белгородцев. Создать эти новые линии позволил льготный заем, выданный Фондом развития промышленности по программе «Производительность труда».

Промышленный парк «Северный» - пилотный проект, который с 2009 года реализуется в Белгородской области при поддержке Минпромторга РФ. С федеральной  помощью в инфраструктуру индустриального парка вложено 300 млн рублей. На этой площадке в 58 га, сегодня развивают промышленные производства 38 резидентов, совокупный объем выручки которых составляет около 11 миллиардов рублей. На предприятиях «Северного» работает более 1,8 тысячи человек.

По данным Минпромторга, в целом по стране создано уже 179 индустриальных парков и создаются ещё 99 таких площадок, способствующих развитию промышленности в регионах.

Только в Белгородской области на пяти индустриальных площадках размещается 86 предприятий. Власти рассчитывают на то, что к 2030 году на территориях промпарков разместится полторы сотни  производств и будет работать более пяти тысяч человек.



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