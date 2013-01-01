В Чеченской Республике заработала первая в регионе солнечная электростанция



Группа компаний «Хевел» инвестировала 500 млн рублей в строительство Наурской СЭС мощностью 5 МВт. Проект реализован в рамках реализации подписанного в 2019 году соглашения о сотрудничестве с Правительством Чеченской Республики.

Электростанцию строили преимущественно местные подрядчики, в период строительства на объекте было создано около сотни рабочих мест, а после ввода в эксплуатацию здесь появилось 18 рабочих мест.

Новый объект генерации подключили к сетевой инфраструктуре специалисты компании «Россети Северный Кавказ».

Как сообщается на официальном портале ГК Хевел, Наурская солнечная электростанция будет вырабатывать 5,6 млн кВт/ч в год. И это позволит снизить выбросы углекислого газа на три тысячи тонн.

Солнечная электростанция – не единственный проект, реализованный «Хевел» в Чеченской Республике. Здесь, как и в других регионах России, группа компаний реализует программы социальной ответственности и программы подготовки специалистов.

В рамках этих программ Грозненскому государственному нефтяному техническому университету безвозмездно было передано оборудование, из которого на кровле учебного корпуса смонтировали сетевую солнечную электростанцию мощностью 15 кВт. Эта станция занимает всего сотню квадратных метров, но способна вырабатывать 23,3 МВт*ч энергии в год.

Студенты и аспиранты будут проводить здесь исследования в области солнечной энергетики, делать прогнозы выработки электроэнергии солнечными электростанциями на территории республики и других регионов России. На этой площадке также планируется реализовать пилотный образовательный проект по интеграции субъектов микрогенерации в общую электросеть.