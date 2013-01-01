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В Челябинской области построят сверхсовременную доменную печь на Магнитке

Июл 1
Челябинская область Уральский федеральный округ
В Челябинской области построят сверхсовременную доменную печь на Магнитке


Контракт по реализации инвестиционного проекта строительство доменной печи №11 стоимостью 690 млн долларов заключили «Магнитогорский металлургический комбинат» и компания Paul Wurth.

Как сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК», реализация этого проекта строительства комплекса печи №11 станет прорывом для доменного производства Магнитки. Строительство печи №11, которое планируется завершить в через три года, позволит вывести из эксплуатации три устаревших доменных печи, и тем самым улучшить экономические и экологические показатели Магнитогорского комбината.

 

Доменная печь №11 рабочим объемом 3,8 тысячи кубометров обеспечит производство 3,7 миллиона тонн чугуна в год. Новый доменный комплекс будут строить с применением передовых мировых технологий и оснастят оборудованием, которое позволит снизить выбросы вредных веществ.

Предусмотрены конвейерная подача сырья к загрузочному устройству, замкнутая система охлаждения с медными холодильниками, фурменные приборы «сифонного» типа. Все это увеличит производительность доменной печи. Система сухой очистки газа и бесшахтные воздухонагреватели снизят содержание пыли на выходе и выбросы парниковых газов. А газовая утилизационная бескомпрессорная турбина позволит вырабатывать дополнительно 22 МВт электроэнергии. Все позволит  существенно снизить негативное воздействие на окружающую среду.



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