В Челябинской области построят сверхсовременную доменную печь на Магнитке
Контракт по реализации инвестиционного проекта строительство доменной печи №11 стоимостью 690 млн долларов заключили «Магнитогорский металлургический комбинат» и компания Paul Wurth.
Как сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК», реализация этого проекта строительства комплекса печи №11 станет прорывом для доменного производства Магнитки. Строительство печи №11, которое планируется завершить в через три года, позволит вывести из эксплуатации три устаревших доменных печи, и тем самым улучшить экономические и экологические показатели Магнитогорского комбината.
Доменная печь №11 рабочим объемом 3,8 тысячи кубометров обеспечит производство 3,7 миллиона тонн чугуна в год. Новый доменный комплекс будут строить с применением передовых мировых технологий и оснастят оборудованием, которое позволит снизить выбросы вредных веществ.
Предусмотрены конвейерная подача сырья к загрузочному устройству, замкнутая система охлаждения с медными холодильниками, фурменные приборы «сифонного» типа. Все это увеличит производительность доменной печи. Система сухой очистки газа и бесшахтные воздухонагреватели снизят содержание пыли на выходе и выбросы парниковых газов. А газовая утилизационная бескомпрессорная турбина позволит вырабатывать дополнительно 22 МВт электроэнергии. Все позволит существенно снизить негативное воздействие на окружающую среду.
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