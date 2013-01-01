В Астраханской области стартовало строительство завода бытовой химии в ОЭЗ «Лотос»



На площадке, где будет создано первое в России предприятие холдинга Golrang Industrial Group, заложили памятную капсулу. Завод будет строить созданная иранскими инвесторами компания «Роза», которая стала резидентом особой экономической зоны «Лотос».

На сегодняшний день на территории Ирана работает около восьми десятков предприятий холдинга Golrang Industrial Group, а их продукция экспортируется в десятки стран мира.

В результате продолжительных переговоров иранский холдинг решил локализовать свое производство в России. Площадкой для размещения завода была выбрана Астраханская область, которая играет важную роль в развитии российско-иранского экономического сотрудничества.

В создание завода, который будет выпускать экологичные стиральные порошки и различные моющие средства, будет инвестировано более 360 млн рублей. Проектная мощность нового предприятия составит 9 млн литров продукции а год. Здесь будет создано более 120 новых рабочих мест.

Как сообщает пресс-служба Правительства Астраханской области, проект досконально проработан, получил максимальную поддержку региональных властей и будет реализован в срок.

На территории ОЭЗ «Лотос» зарегистрировано 16 резидентов с общим объёмом инвестиций более 30 млрд рублей , и для каждого из них, в том числе для иранской компании, создаются наилучшие условия для ведения бизнеса. Реализация проекта холдинга Golrang Industrial Group обеспечит производство качественных товаров бытовой химии, укрепит сотрудничество Исламской Республики Иран с Россией и Астраханской областью.