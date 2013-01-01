В Красноярском крае запустили газовые центрифуги нового поколения на Электрохимическом заводе



Новое оборудование в цехе обогащения урана было введено в эксплуатацию в рамках программы модернизации, которая с 2019 года реализуется на предприятии топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в Зеленогорске.

Новое оборудование в цехе обогащения урана было введено в эксплуатацию в рамках программы модернизации, которая с 2019 года реализуется на предприятии топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в Зеленогорске.

В 2020 году на заводе в Зеленогорске были введены три очереди газовых центрифуг последнего поколения, до конца этого года планируется переоснастить в общей сложности пять очередей центрифуг.

Замена старых ГЦ на новые ведется поэтапно таким образом, что Электрохимический завод ни на минуту не прекращает свою производственную деятельность. Это принципиально важно, поскольку предприятие выпускает низкообогащеный уран для топливных сборок АЭС, стабильные и радиоактивные изотопы различных химических элементов и другие продукты для атомной отрасли.

Как сообщает пресс-центр ТВЭЛ, технологию такого «поблочного ремонта» разработали специалисты Электрохимического завода. Новейшее оборудование поставляют машиностроительные предприятия Топливной компании Росатома из Владимирской и Свердловской областей.

ТВЭЛ объединяет предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, научно-исследовательские и конструкторские организации. Эти предприятия сегодня снабжают топливом 75 реакторов АЭС в 15 странах мира, а также реакторы атомного флота России.

Кроме того, в Топливном дивизионе Росатома активно развиваются новые производственные направления в химии и металлургии, в сфере технологий накопления энергии, вывода из эксплуатации ядерных объектов, а также 3D-печати, цифровых продуктов.