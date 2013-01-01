Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
30 ИЮН, 20:45 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

30 ИЮН, 20:45 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Поиск на КС
16+

В Красноярском крае запустили газовые центрифуги нового поколения на Электрохимическом заводе

Июн 30
Красноярский край Сибирский федеральный округ
В Красноярском крае запустили газовые центрифуги нового поколения на Электрохимическом заводе


Новое оборудование в цехе обогащения урана было введено в эксплуатацию в рамках программы модернизации, которая с 2019 года реализуется на предприятии топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в Зеленогорске.

Новое оборудование в цехе обогащения урана было введено в эксплуатацию в рамках программы модернизации, которая с 2019 года реализуется на предприятии топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в Зеленогорске.

В 2020 году на заводе в Зеленогорске были введены три очереди газовых центрифуг последнего поколения, до конца этого года планируется переоснастить в общей сложности пять очередей центрифуг.

Замена старых ГЦ на новые ведется поэтапно таким образом, что Электрохимический завод ни на минуту не прекращает свою производственную деятельность. Это принципиально важно, поскольку предприятие выпускает низкообогащеный уран для топливных сборок АЭС, стабильные и радиоактивные изотопы различных химических элементов и другие продукты для атомной отрасли.

Как сообщает пресс-центр ТВЭЛ, технологию такого «поблочного ремонта» разработали специалисты Электрохимического завода. Новейшее оборудование поставляют машиностроительные предприятия Топливной компании Росатома из Владимирской и Свердловской областей.

ТВЭЛ объединяет  предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, научно-исследовательские и конструкторские организации. Эти предприятия сегодня снабжают топливом 75 реакторов АЭС в 15 странах мира, а также реакторы атомного флота России.

Кроме того, в Топливном дивизионе Росатома активно развиваются новые производственные направления в  химии и металлургии, в сфере технологий накопления энергии, вывода из эксплуатации ядерных объектов, а также 3D-печати, цифровых продуктов.



Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Красноярский край:
23 Июн:
18 Июн:
11 Июн:
Сибирский федеральный округ:
29 Июн:
29 Июн:
28 Июн:
РОССИЯ:
29 Июн:
28 Июн:
28 Июн:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Ляпы Путина на «Прямой линии»: 500 млн человек в России и другие

Ляпы Путина на «Прямой линии»: 500 млн человек в России и другие
Политика 1

Греф предупредил о коллапсе нефтяной экономики России из-за зеленой энергетики

Греф предупредил о коллапсе нефтяной экономики России из-за зеленой энергетики
Экономика 1

«Прийти за деньгами – дело несложное». Путин исключил дешевые кредиты из-за угрозы банкам

«Прийти за деньгами – дело несложное». Путин исключил дешевые кредиты из-за угрозы банкам
Экономика

Путин не поддержал обязательную вакцинацию, но назвал ее законной. Сам он привился «Спутником V»

Путин не поддержал обязательную вакцинацию, но назвал ее законной. Сам он привился «Спутником V»
Политика

Узнай, страна!

В Красноярском крае запустили газовые центрифуги нового поколения на Электрохимическом заводе

В Красноярском крае запустили газовые центрифуги нового поколения на Электрохимическом заводе

В Кемеровской области стартовал проект по созданию нового электролизного производства

В Кемеровской области стартовал проект по созданию нового электролизного производства

Здравствуйте!

Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.

Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.

Получите условия выгодного сотрудничества

Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:

Очистить
Очистить
Очистить

Благодарим за обращение!

В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.

Узнай, страна!

19:18 В Красноярском крае запустили газовые центрифуги нового поколения на Электрохимическом заводе В Красноярском крае запустили газовые центрифуги нового поколения на Электрохимическом заводе
Ляпы Путина на «Прямой линии»: 500 млн человек в России и другие
Ляпы Путина на «Прямой линии»: 500 млн человек в России и другие
29 ИЮН, 18:42 В Кемеровской области стартовал проект по созданию нового электролизного производства В Кемеровской области стартовал проект по созданию нового электролизного производства
29 ИЮН, 15:52 В Татарстане запустили производство рам для грузовых автомобилей нового поколения К5 В Татарстане запустили производство рам для грузовых автомобилей нового поколения К5
29 ИЮН, 12:11 В Томской области создали реактор непрерывного синтеза сырья для биоразлагаемых пластиков В Томской области создали реактор непрерывного синтеза сырья для биоразлагаемых пластиков
28 ИЮН, 23:42 В Кемеровской области стартовало строительство крупного литейно-прокатного комплекса В Кемеровской области стартовало строительство крупного литейно-прокатного комплекса
28 ИЮН, 23:04 В Ростовской области открыли первый в России ветропарк группы Enel В Ростовской области открыли первый в России ветропарк группы Enel
Греф предупредил о коллапсе нефтяной экономики России из-за зеленой энергетики
Греф предупредил о коллапсе нефтяной экономики России из-за зеленой энергетики
28 ИЮН, 19:35 В Белгородской области запустили два предприятия по выпуску металлоизделий В Белгородской области запустили два предприятия по выпуску металлоизделий
25 ИЮН, 14:54 ТОП-10 достижений недели: регионы России отправились автопромом в светлое будущее ТОП-10 достижений недели: регионы России отправились автопромом в светлое будущее
25 ИЮН, 14:46 В Самарской области стартовало строительство Центра конструкторских разработок Ростеха В Самарской области стартовало строительство Центра конструкторских разработок Ростеха
25 ИЮН, 13:58 В Тверской области запустили импортозамещающее производство комплектующих для светильников В Тверской области запустили импортозамещающее производство комплектующих для светильников
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter