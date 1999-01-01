В Оренбургской области построят фабрику по обогащению каолинов для производства керамики



Администрация региона заключила соглашение с австрийским холдингом «Lasselsberger GmbH» о реализации проекта с объемом инвестиций свыше 6 млрд рублей в Светлинском районе.

Здесь, в юго-восточной части Оренбургской области в 2005-2013 годах велись геологоразведочные и поисковые работы, в результате которых было открыто крупное месторождение высококачественных каолинов на Коскольской площади. По оценкам специалистов «Росгеологии», которые взяли свыше полутора тысяч проб, запасы каолина составляют около 400 миллионов тонн.

Эта белая огнеупорная глина используется в качестве сырья для производства керамических, резинотехнических и пластмассовых изделий, искусственных тканей, косметической продукции. До сих пор значительная часть этого сырья импортируется в Россию. Теперь же появились перспективы создать собственную сырьевую базу для российских производств.

Как сообщает пресс-центр Правительства Оренбургской области, строительство предприятия, которое обеспечит создание почти семисот новых рабочих мест, начнется в 2022 году. На фабрике в Светлинском районе будут производить более 2 миллионов тонн в год обогащённого каолина, метакаолина, шамота, кварцевого песка.

Холдинг Lasselsberger – это крупнейший производитель керамических изделий в Центральной и Восточной Европе, который имеет 70 производственных площадок по всему миру и 5 из которых находятся на территории России. В Оренбургскую область он принесет не только инвестиции, но и самые передовые технологии. Помимо создания фабрики в Светлинском районе, австрийские инвесторы планируют разместить производства в особой экономической зоне в Орске.