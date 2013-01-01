ТОП-10 достижений недели: регионы России замещали импорт и представляли инновационные разработки
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
На этой неделе в субъектах федерации стартовало и финишировало несколько крупных инвестиционных проектов в сфере инфраструктуры, сырьевой и несырьевой экономики. Замкнулось кольцо ЦКАД в Подмосковье, заработал новый зерновой терминал на Юге России, в Татарстане начали создавать производство современного дорожного покрытия.
Сделаны новые шаги по освоению природных богатств в российской Арктике – от открытия нового газового месторождения в Якутии до создания цифровых электроподстанций на Ямале.
В начале недели в Екатеринбурге на международной выставке ИННОПРОМ-2021 российские компании, исследовательские центры и конструкторские бюро представили множество новых технологий и опытных образцов новейшей техники и оборудования. А субъекты федерации заключили целый ряд инвестиционных соглашений, реализация которых позволит создать инновационные производства, наладить выпуск импортозамещающей продукции.
- В Московской области замкнули Центральную кольцевую автодорогу
- В Ростовской области заработал новый зерновой терминал морского мультимодального порта
- В Татарстане стартовало строительство установки по производству резино-модифицированного битума
- В Свердловской области запустили производство итальянской керамической плитки
- В Санкт-Петербурге создали первую российскую тихоходную турбоустановку мощностью 1255 МВт
- В ЯНАО установили новое электротехническое оборудование на первой в Арктике цифровой подстанции
- В Республике Саха открыли Кэдэргинское газоконденсатное месторождение
- В Тверской области открыли производство комплектующих для систем водоочистки
- В Чувашской Республике по специнвестконтракту создадут производство малых сельхозтракторов
- В Краснодарском крае запустили линию по обработке семян в Национальном центре зерна
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
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