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ТОП-10 достижений недели: регионы России замещали импорт и представляли инновационные разработки

Июл 10
"КАПИТАЛ СТРАНЫ"
ТОП-10 достижений недели: регионы России замещали импорт и представляли инновационные разработки


«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

На этой неделе в субъектах федерации стартовало и финишировало несколько крупных  инвестиционных проектов в сфере инфраструктуры, сырьевой и несырьевой экономики. Замкнулось кольцо ЦКАД в Подмосковье, заработал новый зерновой терминал на Юге России, в Татарстане начали создавать производство современного дорожного  покрытия.

Сделаны новые шаги по освоению природных богатств в российской Арктике – от открытия нового газового месторождения в Якутии до создания цифровых электроподстанций на Ямале.

В начале недели в Екатеринбурге на международной  выставке ИННОПРОМ-2021 российские компании, исследовательские центры и конструкторские бюро представили множество новых технологий и опытных образцов новейшей техники и оборудования. А субъекты федерации заключили целый ряд инвестиционных  соглашений, реализация которых позволит создать инновационные производства, наладить выпуск импортозамещающей продукции.

 

  1. В Московской области замкнули Центральную кольцевую автодорогу

  2. В Ростовской области заработал новый зерновой терминал морского мультимодального порта

  3. В Татарстане стартовало строительство установки по производству резино-модифицированного битума

  4. В Свердловской области запустили производство итальянской керамической плитки

  5. В Санкт-Петербурге создали первую российскую тихоходную турбоустановку мощностью 1255 МВт

  6. В ЯНАО установили новое электротехническое оборудование на первой в Арктике цифровой подстанции

  7. В Республике Саха открыли Кэдэргинское газоконденсатное месторождение

  8. В Тверской области открыли производство комплектующих для систем водоочистки

  9. В Чувашской Республике по специнвестконтракту создадут производство малых сельхозтракторов

  10. В Краснодарском крае запустили линию по обработке семян в Национальном центре зерна

 

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»

 



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