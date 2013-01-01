В Ростовской области заработал новый зерновой терминал морского мультимодального порта



Терминал мощностью в один миллион тонн станет одним из крупнейших на Юге Росси и обеспечит возможности региону увеличить экспорт зерновых.

Современный терминал позволит вдвое увеличить объем обработки вагонов с зерном – со 110 до 200 в сутки. Ведь скорость приёмки зерна по железной дороге равно как и скорость отгрузки на воду достигнет 800 тонн в час.

Как сообщает пресс-центр администрации Ростова-на Дону, «Ростовский морской мультимодальный порт» инвестировал в этот проект, который реализуется с 2019 года, 1,8 млрд рублей. Новый зерновой терминал увеличит пропускную способность порта и увеличит объем налоговых поступлений до 500 млн рублей. Здесь создано 65 новых рабочих мест.

Ввод в эксплуатацию терминала упрочит лидирующие позиции Ростовской области, на долю которой приходится пятая часть всего объема российского экспорта продовольствия.

Как сообщает пресс-служба Правительства Ростовской области, в рамках реализации нацпроекта регионом планирует довести объем аграрного экспорта до 5,4 млрд долларов. К концу июня регион отправил на экспорт 6,7 млн тонн аграрной продукции на сумму 2,3 млрд долларов. При этом более 60 процентов этого объема пришлось на долю зерновых.По итогам 2020 года перевалка зерновых достигла почти 17 миллионов тонн.

После введения в начале июня механизма плавающей пошлины экспортная активность восстанавливается. Объем экспортных поставок пшеницы вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 22 раза. И ростовчанам есть сто предложить зарубежным партнерам. В дальнейшем сверхсовременный зерновой терминал обеспечит новые возможности для ростовских аграриев, которые в прошлом году собрали 12,6 миллионов тонн зерновых и в этом году готовятся повторить рекорд.