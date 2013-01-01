В Свердловской области запустили производство итальянской керамической плитки



Новая линия по производству керамогранита открыта на заводе компании «Пиастрелла» в городе Полевской. В расширение производства было инвестировано около одного миллиарда рублей.

Почти половина этой суммы получена российско-итальянским предприятием в виде льготного займа Фонда развития промышленности. Инвестиционный проект реализован стал частью стратегии развития моногорода Полевского. Он реализован в рамках принятой в 2017 году ВЭБ.РФ) и бизнес-школы СКОЛКОВО.

Как сообщает пресс-центр ФРП, льготный заем по флагманской программе «Проекты развития» в размере 430 млн рублей был выдан компания «Пиастрелла» в 2018 году.

На эти средства закупили современное итальянское оборудование для производства керамогранитной плитки. Проектная мощность новой автоматизированной линии составляет 2,5 млн кв. метров.

Здесь выпускается матовая, полированная и глазурованная плитка больших форматов с имитацией различных фактур. Новые технологии позволяют выпускать востребованную строительной отраслью продукцию с нанесением рисунков и ретификацией, которая обеспечивает бесшовную укладку.

С запуском нового производства объем выпуска продукции завода «Пиастрелла» увеличится 6,5 млн кв. метров в год. Эта продукция полностью соответствует европейским стандартам качества и ничем не отличается от плитки, произведенной в Италии и Испании.

Локализация производства на территории Свердловской области позволит снизить долю импорта облицовочной плитки на российском рынке, треть которого сегодня занимает поставляемая из-за рубежа продукция.