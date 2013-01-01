В Чувашской Республике по специнвестконтракту создадут производство малых сельхозтракторов
СПИК 2.0 о создании в партнерстве с итальянским концерном Same Deutz-Fahr производства современной сельхозтехники подписали на международной вставке ИННОПРОМ-2021 Минпромторг России, Правительство Чувашии и концерн «Тракторные заводы».
Как сообщает пресс-центр Минпромторга РФ, в результате реализации этого СПИКа в России будет создано глубоко локализованное производство малой тракторной техники, востребованной фермерскими хозяйствами. Речь идет не об «отверточной сборке», а производстве двигателей, трансмиссии и мостов тракторов на территории нашей страны.
Власти Чувашии считают реализацию этого специнвестконтракта «исторической возможностью» наладить в республике производство востребованных на российском рынке тракторов, задействовав мощности и компетенции «Тракторных заводов». Партнерство с итальянским машиностроительным холдингом позволит загрузить имеющиеся у концерна производственные мощности на территории Чувашской Республики. Региональные власти предоставят инвесторам серьезные преференции – обнулят ставку налога на прибыль и снизят ставку налога на имущество с 2,2 до 0,1 процентов.
Сегодня более 98 процентов российского рынка колесных сельскохозяйственных тракторов малой и средней мощности тягового класса 1,4 занимают иностранные производители. Выпуск техники такого типа в Чувашии позволит снизить зависимость страны от импортных поставок, увеличить долю российских производителей на внутреннем рынке как минимум на 30 процентов, стабилизировать цены на сельхозтехнику и в конечном итоге – на сельхопродукцию.
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