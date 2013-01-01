В Тверской области открыли производство комплектующих для систем водоочистки
Новую линию запустили на заводе HELYX в Редкино. Инвестиционный проект стоимостью 45 млн рублей реализован компанией «БиоПласт» при поддержке Фонда развития промышленности.
Льготный заем по программе «Проекты развития» в размере 23 млн рублей был предоставлен «БиоПласт» в 2019 году региональным и федеральный Фондами развития промышленности.
Вместе с собственными средствами инвесторов заемные средства были направлены на создание импортозамещающего производства корпусов фильтров для очистки воды.
Как сообщает пресс-служба Правительства Тверской области, на новой линии будут выпускать до одной тысячи штук в год баллонов из композитных материалов с рабочим давлением шесть атмосфер. Такие композитные корпуса более прочные, легкие и долговечные, чем привычные нержавеющей стали и высокопрочной оцинкованной стали.
До сих пор такие корпуса для систем водоподготовки не выпускали в России, а закупали в Китае и странах Европы. Планируется, что продукция открытого в Тверской области предприятия к 2024 году займет более трети российского рынка.
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