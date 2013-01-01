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В Краснодарском крае запустили линию по обработке семян в Национальном центре зерна

Июл 7
Краснодарский край Южный федеральный округ
В Краснодарском крае запустили линию по обработке семян в Национальном центре зерна


Производительность новой линии в НЦЗ им. П.П. Лукьяненко составляет десять тонн семян в час. С ее вводом в эксплуатацию мощности центра по сортировке семян увеличились до 50 тонн в час.

Статус Национального центра зерна КНИИСХ имени П.П. Лукьяненко, который с 1988 года был головным учреждением Центра научного обеспечения АПК Краснодарского края, получил в 2017 году. Ученые этого центра создают сорта и гибриды зерновых и зернобобовых культур, конопли и трав, разрабатывают и совершенствуют методы их селекции и семеноводства.

Сегодня для выполнения задач, поставленных перед селекционерами  Правительством России, проводится техническое перевооружение НЦЗ, устанавливается оборудование ведущих мировых производителей "Кимбрия" и "Петкус".

Установленная на площадке НЦЗ новая линия обеспечивает более высокую производительность и минимальное количество отбракованных семян. Здесь воплощены инновационные решения по сортировке зерна, обеспечена автоматизация справочных систем .Так что обслуживать линию будут четыре специалиста центра и один оператор электронных систем.

Как сообщается на официальном сайте НЦЗ, новая линия открыта одновременно со сбором  первого урожая озимой пшеницы сорта «Ультра 11». Этот выведенный кубанскими селекционерами сорт скороспелой пшеницы созревает раньше ячменя,  а его урожайность  превышает 65 центнеров с гектара.

Работа пяти современных линий по обработке и сортировке семян общей производительностью 50 тонн в час  позволит выполнить требования к качеству производимых семян, установленные в Доктрине продовольственной безопасности России.



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