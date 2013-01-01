В ЯНАО установили новое электротехническое оборудование на первой в Арктике цифровой подстанции



Оборудование КРУЭ 110 кВ произведено на заводе электротехнического оборудования в Псковской области. Оно обеспечит эффективную работу ЦПС 110/10 кВ «Север» в северной части Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения

Не имеющая аналогов в мире первая арктическая цифровой подстанция была введена в эксплуатацию в прошлом году на полуострове Ямал, где «Газпромнефть» разрабатывает самое северное месторождение.

Подстанцию «Север», мощности которой позволяют бесперебойно снабжать электроэнергией поселок с населением в десять тысяч человек, построили в рамках реализации проекта Минэнерго России «Разработка и внедрение цифровых электрических подстанций и станций на вновь строящихся и реконструируемых объектах энергетики».

Как сообщает пресс-центр «ЗЭТО», и конструкция здания ЦПС, и все находящееся в нем оборудование адаптированы для работы в экстремальных климатических условиях Арктики.

Для создания КРУЭ 110 кВ «ЗЭТО» применил инновационные отечественные разработки в области элегазового оборудования. Эти разработки внесены Минпромторгом России в «Реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ». Созданные отечественными конструкторами системы интеллектуального управления и диагностики позволяют задействовать минимальное количество персонала для обслуживания объектов, находящихся на удаленных нефтепромыслах.