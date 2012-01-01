В Республике Саха открыли Кэдэргинское газоконденсатное месторождение



Новое месторождение в Якутии с запасами газа более 40 млрд кубометров газа и с запасами газового конденсата более 2 млн тонн, поставлено на баланс госкомиссии. Разрабатывать месторождение будет дочерняя компания Росгефти - «Таас-Юрях Нефтегазодобыча».

Компания «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» работает на десяти лицензионных участках в Республике Саха, в том числе осваивает такой крупный активы «Роснефти» в Восточной Сибири как Среднеботуобинское нефтегазоконденсатное месторождение.

Как сообщает пресс-центр «Роснефти», силами этой компании на территории Якутии ведутся масштабные геологоразведочные работы и за три года открыто четыре месторождения. Столь высокая эффективность достигнута в результате сотрудничества геологов со специалистами института «РН-КрасноярскНИПИнефть», применения инновационных технологий.

Учеными и практиками была создана региональная геологическая модель, сделана оценка ресурсного потенциала открытого Кэдэргинского месторождения. Здесь не только проведены полевые сейсморазведочные работы, но и проведена высокотехнологичная обработка данных сейсморазведки.