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В Санкт-Петербурге создали первую российскую тихоходную турбоустановку мощностью 1255 МВт

Июл 5
Санкт-Петербург Северо-Западный федеральный округ
В Санкт-Петербурге создали первую российскую тихоходную турбоустановку мощностью 1255 МВт


Испытания головного образца турбины успешно завершились на Ленинградском Металлическом заводе. ЛМЗ стал первым в мире предприятием, производящим и быстроходные и тихоходные паровые турбины такой мощности.

Как сообщает пресс-центр компании «Силовые машины», тихоходная турбина нового поколения мощностью 1255 МВт спроектирована и разработана сотрудниками специального конструкторского бюро ЛМЗ «Турбина». Она создавалась с учетом требований инновационного проекта ВВЭР-ТОИ – проекта двухблочной АЭС поколения III+ с водо-водяным энергетическим реактором.

При поддержке государственной корпорации «Росатом» основанные на самых передовых достижениях науки разработки велись несколько лет, а каждый новый узел отрабатывался на модельных и натурных стендах.

Специально для создания инновационного оборудования на ЛМЗ построили высокотехнологичный производственный комплекс. В этот проект было инвестировано около 7 млрд рублей. Комплекс позволяет выпускать тихоходные турбоагрегаты для АЭС мощностью выше 1200 МВт, предусмотрена возможность расширить линейку до мощности 1800 МВт.

Импортозамещающее производство тихоходной турбины большой мощности позволит АО «Силовые машины» выйти на международный рынок и успешно конкурировать с крупнейшими энергомашиностроительными компаниями мира.

 



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