В Татарстане стартовало строительство установки по производству резино-модифицированного битума
Новое производство создается на площадке АО «ТАНЕКО» в Нижнекамске с использованием «зеленых технологий» венгерской компании MOL.
Как сообщает пресс-служба Президента РТ, перспективы создания на территории Татарстана производства резино-модифицированного битума, необходимого для развития автодорожного строительства в регионе, были намечены еще в 2019 году в ходе рабочего визита главы республики Рустама Минниханова в Братиславу. А в церемонии старта проекта, который реализуют российская «Татнефть» и венгерская компания MOL, принял участие министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Изготовленный по технологии MOL резино-модифицированный битум обеспечивает лучшее качество дорожного покрытия, более краткий путь торможения автомобилей и тем самым – повышает безопасность движения на автотрассах. Экспериментальная дорога, построенная в Татарстане с применением этого битума, подтвердила данные качества на практике.
Кроме того, «зеленая технология» MOL обеспечивает снижение выбросов диоксида углерода и в целом негативное воздействие химического производства на окружающую среду.
Проектная мощность новой установки на ТАНЕКО составит 25 тыс. тонн резино-модифицированного битума в сезон. Этот объем обеспечивает пятую часть потребностей Татарстана в данной продукции. Запуск нового производства запланирован на первую половину 2023 года.
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