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В Московской области замкнули Центральную кольцевую автодорогу

Июл 9
Московская область Центральный федеральный округ
В Московской области замкнули Центральную кольцевую автодорогу


Открыто движение на последнем достроенном 25-километровом участке ЦКАД от Калужского до Симферопольского шоссе и по двум дорожным развязкам, одна из которых находится на пересечении пускового комплекса ЦКАД-4 и трассы М5, а вторая - на пересечении ЦКАД-5 с трассой М10.

В строительство участка, который проходит через Подольск и Домодедово,  по территории Новой Москвы вложено 62,6 млрд рублей, в том числе 7,4 млрд рублей частных инвестиций – данный отрезок дороги построен с участием «Крокус Интернэшнл».

Старт движению по этому участку дал Президент России из Центрального пункта управления на 55 км ЦКАД. Владимир Путин лично проехал за рулем Aurus от 47-го км до пункта управления интеллектуальной транспортной системы третьего пускового комплекса. Глава государства поставил задачи по эффективному освоению прилегающей территории и развитию инфраструктуры ЦКАД.

Открытие движения на 25-километровом участке стало завершением мега-проекта ЦКАД, в реализацию которого вложено 341,2 млрд рублей, в том числе 150 млрд рублей средств Фонда национального благосостояния и почти 95 млрд рублей частных инвестиций.

Как сообщает пресс-центр «Автодор-Платные дороги», новая скоростная трасса протяженностью 336 км проходит по территории Подмосковья в 50 километрах от МКАД, пересекая13 федеральных дорог. Ввод в эксплуатацию всей ЦКАД окажет позитивное влияние на экономику не только Подмосковья и регионов Центральной России, но и всей страны. Ведь Центральная кольцевая автодорога  - часть транспортного коридора Европа – Западный Китай – Северо-Восточной хорды.

По данным РФПИ, запуск движения по ЦКАД с разрешенной скоростью 110 километров в час на треть сокращает транзитный трафик через Москву и Подмосковье, снижает издержки бизнеса при транспортировке товаров и создает новые логистические возможности. Развитие этой магистрали и прилегающей территории формирует возможности для создания в регионе более двухсот тысяч рабочих мест.

ЦКАД – первая в России платная дорога, на которой действует система «Свободный поток», которая позволяет автомобилистам  двигаться без остановок у рамок оплаты.

ЦКАД  соединяет трассы М-11 «Нева» и М-12 «Москва - Казань», на которую сегодня перебрасываются основные силы строителей Центральной кольцевой. Обсуждаются возможности продления трассы от Казани на Челябинск и Тюмень.



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