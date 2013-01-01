ТОП-10 достижений недели: регионы России вели научные разработки и выпускали инновационные продукты
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
Долгие майские каникулы не стали препятствием для новых свершений российских ученых, конструкторов и предпринимателей.
В ряде регионов заявили о старте модернизации стратегических предприятий, запустили новые производственные линии и стали выпускать импортозамещающую инновационную продукцию, а в московских и новосибирских НИИ представили яркие разработки - от тренажеров для космонавтов до сельхоздронов, обученных распознавать опасные сорняки.
- В Архангельской области судостроители передали подводный крейсер «Казань» на службу в ВМФ России
- В Липецкой области стартовал основной этап строительства электростанции на попутном газе на НЛМК
- В Ульяновской области начали выпускать инновационные полимерные композиционные материалы
- В Волгоградской области запустили производство базового масла на уникальном комплексе НПЗ
- В Москве ученые создали систему идентификации борщевика с помощью сельхоздронов
- В Нижегородской области запустили серийное производство инновационного пенопласта «Акримид»
- В Орловской области открыли производство бумажных и полиэтиленовых упаковочных материалов
- В Белгородской области модернизируют Губкинский мясокомбинат
- В Новосибирской области тестируют новые тренажеры для космонавтов-фотографов
- В Самарской области открыли мемориал «Генералы земли Самарской»
Во многих российских городах открыли мемориалы, созданные в память о подвигах Великой Отечественной войны
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
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