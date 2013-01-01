Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
10 МАЙ, 23:07 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

10 МАЙ, 23:07 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

В Новосибирске тестируют новые тренажеры для космонавтов-фотографов

Май 10
Новосибирская область Сибирский федеральный округ
В Новосибирске тестируют новые тренажеры для космонавтов-фотографов


Новосибирскими учеными создан первый в России тренажер для космонавтов, ведущих визуально-инструментальные наблюдения с борта МКС. Один из образцов работает на специально созданном стенде в новосибирском Академгородке, другие – отправлены в Центр подготовки российских космонавтов в Звездный городок.

Стенд представляет собой стену сферической формы, которая с одной стороны воспроизводит часть обшивки корабля с иллюминатором, а с другой стороны – ту панораму Земли, которую видят из иллюминатора космонавты. Муляжи космической станции и фотокамеры напечатаны на 3D-принтере, а «вид на Землю» воспроизводится с помощью девяти новейших ЖК-телевизоров, находящихся на расстоянии двух метров.

Разработанные учеными компьютерные графические программы обеспечивают симуляцию реального поведения космических аппаратов и космических объектов - Земли, Луны, Солнца и других звезд. Таким образом, в ходе тренировок космонавт максимально приближен к той реальности, в которой он будет находиться на МКС. Проще говоря, находясь внутри тренажера, он видит планету точно так же, как позже увидит ее с орбиты, и учится фотографировать из космоса все происходящее на Земле.

Для этого исследователю необходимо выработать целый ряд определенных навыков. Ведь созданная для работы в условиях невесомости фотокамера непривычно громоздкая и тяжелая. А с учетом постоянного движения МКС, нужно научиться выбрать ракурс и «поймать в фокус» нужный объект на Земле и, увеличивая масштаб, сделать кадр всего за 75 секунд. То есть «космическому фотографу» нужно знать и уметь гораздо больше, чем профессиональному фотографу на Земле.

Новосибирские разработчики создали все условия для такого обучения. В их дальнейших планах – тренажеры для тех космонавтов, которые будут проводить визуальные исследования Луны.



Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Новосибирская область:
30 Апр:
22 Мар:
12 Фев:
Сибирский федеральный округ:
30 Апр:
29 Апр:
27 Апр:
РОССИЯ:
10 Май:
10 Май:
10 Май:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

«Путин еще долго будет жить в режиме изоляции». Президент после прививки не изменил порядок работы

«Путин еще долго будет жить в режиме изоляции». Президент после прививки не изменил порядок работы
Политика 1

Близкие к Кремлю эксперты предсказали отставание России от мира

Близкие к Кремлю эксперты предсказали отставание России от мира
Экономика 1

Самые неоправданно высокие зарплаты – у чиновников. Россияне сказали, сколько им нужно платить

Самые неоправданно высокие зарплаты – у чиновников. Россияне сказали, сколько им нужно платить
Экономика 4

Нефтяное эмбарго против России невозможно. Вице-президент ЛУКОЙЛа рассказал о последствиях

Нефтяное эмбарго против России невозможно. Вице-президент ЛУКОЙЛа рассказал о последствиях
Экономика 4

Узнай, страна!

В Ростовской области установили памятники в городах воинской доблести

В Ростовской области установили памятники в городах воинской доблести

В Новосибирске тестируют новые тренажеры для космонавтов-фотографов

В Новосибирске тестируют новые тренажеры для космонавтов-фотографов

Здравствуйте!

Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.

Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.

Получите условия выгодного сотрудничества

Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:

Очистить
Очистить
Очистить

Благодарим за обращение!

В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.

Узнай, страна!

18:20 В Ростовской области установили памятники в городах воинской доблести В Ростовской области установили памятники в городах воинской доблести
Принца Кентского поймали на торговле связями с Путиным
Принца Кентского поймали на торговле связями с Путиным
17:45 В Новосибирске тестируют новые тренажеры для космонавтов-фотографов В Новосибирске тестируют новые тренажеры для космонавтов-фотографов
13:55 В Самарской области открыли мемориал «Генералы земли Самарской» В Самарской области открыли мемориал «Генералы земли Самарской»
12:20 В Крыму наполнился водой участок Северо-Крымского канала В Крыму наполнился водой участок Северо-Крымского канала
07 МАЙ, 16:28 В Архангельской области судостроители передали подводный крейсер «Казань» на службу в ВМФ России В Архангельской области судостроители передали подводный крейсер «Казань» на службу в ВМФ России
07 МАЙ, 15:03 В столице Северной Осетии открыли после реконструкции Национальный театр оперы и балета В столице Северной Осетии открыли после реконструкции Национальный театр оперы и балета
«Путин еще долго будет жить в режиме изоляции». Президент после прививки не изменил порядок работы
«Путин еще долго будет жить в режиме изоляции». Президент после прививки не изменил порядок работы
07 МАЙ, 13:10 Первый в Башкортостане завод по переработке биоотходов построят в Кумертау Первый в Башкортостане завод по переработке биоотходов построят в Кумертау
30 АПР, 18:41 ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали новые производства и заботились об экологии ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали новые производства и заботились об экологии
30 АПР, 17:28 Новый тепличный комплекс начал работу в Новосибирской области Новый тепличный комплекс начал работу в Новосибирской области
30 АПР, 16:51 Производство спецтехники для российских предприятий наладили в Чите Производство спецтехники для российских предприятий наладили в Чите
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter