В Новосибирске тестируют новые тренажеры для космонавтов-фотографов



Новосибирскими учеными создан первый в России тренажер для космонавтов, ведущих визуально-инструментальные наблюдения с борта МКС. Один из образцов работает на специально созданном стенде в новосибирском Академгородке, другие – отправлены в Центр подготовки российских космонавтов в Звездный городок.

Стенд представляет собой стену сферической формы, которая с одной стороны воспроизводит часть обшивки корабля с иллюминатором, а с другой стороны – ту панораму Земли, которую видят из иллюминатора космонавты. Муляжи космической станции и фотокамеры напечатаны на 3D-принтере, а «вид на Землю» воспроизводится с помощью девяти новейших ЖК-телевизоров, находящихся на расстоянии двух метров.

Разработанные учеными компьютерные графические программы обеспечивают симуляцию реального поведения космических аппаратов и космических объектов - Земли, Луны, Солнца и других звезд. Таким образом, в ходе тренировок космонавт максимально приближен к той реальности, в которой он будет находиться на МКС. Проще говоря, находясь внутри тренажера, он видит планету точно так же, как позже увидит ее с орбиты, и учится фотографировать из космоса все происходящее на Земле.

Для этого исследователю необходимо выработать целый ряд определенных навыков. Ведь созданная для работы в условиях невесомости фотокамера непривычно громоздкая и тяжелая. А с учетом постоянного движения МКС, нужно научиться выбрать ракурс и «поймать в фокус» нужный объект на Земле и, увеличивая масштаб, сделать кадр всего за 75 секунд. То есть «космическому фотографу» нужно знать и уметь гораздо больше, чем профессиональному фотографу на Земле.

Новосибирские разработчики создали все условия для такого обучения. В их дальнейших планах – тренажеры для тех космонавтов, которые будут проводить визуальные исследования Луны.