В Волгоградской области запустили производство базового масла на уникальном комплексе НПЗ



Выпуск новой продукции освоили на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе, где в начале этого года был введен в эксплуатацию комплекс высокоиндексных масел. В строительство этого уникального комплекса на Волгоградском НПЗ компания ЛУКОЙЛ инвестировала почти 10 млрд. рублей.

Реализованный в Волгоградской области проект – часть масштабной программы ЛУКОЙЛа по модернизации нефтепереработки и производства смазочных материалов. Цель этой модернизации – обеспечить российских потребителей горюче-смазочными материалами, которые соответствуют современным международным стандартам. На новом комплексе Волгоградского НПЗ поэтапно запускают производство разных видов продукции, не уступающих импортным аналогам. Базовое масло второй группы – это основа для производства любых моторных масел. Для выпуска оригинальной продукции производителям достаточно добавить необходимые присадки. Использование в качестве такого «фундамента» базовых высокоиндексных масел с улучшенными свойствами позволяет производить моторные масла для современной индустриальной техники и грузового транспорта, обеспечивает их бесперебойную работу при низких температурах и в сложных условиях эксплуатации.

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