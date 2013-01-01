В Волгоградской области запустили производство базового масла на уникальном комплексе НПЗ
Выпуск новой продукции освоили на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе, где в начале этого года был введен в эксплуатацию комплекс высокоиндексных масел. В строительство этого уникального комплекса на Волгоградском НПЗ компания ЛУКОЙЛ инвестировала почти 10 млрд. рублей.
Реализованный в Волгоградской области проект – часть масштабной программы ЛУКОЙЛа по модернизации нефтепереработки и производства смазочных материалов. Цель этой модернизации – обеспечить российских потребителей горюче-смазочными материалами, которые соответствуют современным международным стандартам.
На новом комплексе Волгоградского НПЗ поэтапно запускают производство разных видов продукции, не уступающих импортным аналогам.
Базовое масло второй группы – это основа для производства любых моторных масел. Для выпуска оригинальной продукции производителям достаточно добавить необходимые присадки.
Использование в качестве такого «фундамента» базовых высокоиндексных масел с улучшенными свойствами позволяет производить моторные масла для современной индустриальной техники и грузового транспорта, обеспечивает их бесперебойную работу при низких температурах и в сложных условиях эксплуатации.
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