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В Москве ученые создали систему идентификации борщевика с помощью сельхоздронов

Май 12
Москва Центральный федеральный округ
В Москве ученые создали систему идентификации борщевика с помощью сельхоздронов


Система мониторинга для сельского хозяйства, разработанная в Сколтехе с использованием нейросетей, была установлена на борт беспилотника. В ходе исследования в полёте она не пропустила ни одного вредоносного сорняка на десятках гектаров сельхозугодий.

Над проектом выявления растений - вредителей сельхозкультур работали сотрудники сразу трех подразделений Сколтеха, в том числе Космического центра.

В качестве объекта мониторинга был выбран борщевик Сосновского, который в последние годы стал настоящим экологическим и экономическим бедствием в нашей стране, распространившись с запада  на восток от Центральной России до Сибири и с севера на юг – от Карелии до Северного Кавказа.

Борщевик не только наносит ущерб аграриям, вытесняя с полей сельхозкультуры, но опасен для здоровья людей – сок этого растения вызывает сильнейшие ожоги на коже, которые требуют длительного и дорогостоящего лечения. На борьбу с вредоносным растением государство тратит огромные средства. Например, только Москва выделила в прошлом году около 350 млн рублей на уничтожение борщевика.

При этом очень важно найти и уничтожить на той или иной территории все до единого растения. Ведь один борщевик ежегодно дает почти сотню тысяч семян, которые разносятся ветром на большие расстояния. Так что один пропущенный сорняк может уничтожить результаты всей работы.

До сих пор у аграриев не было по-настоящему надежных способов «найти и обезвредить» борщевик – из космоса можно было распознать и сфотографировать только очень большие заросли в ясную погоду, а эффективность обследования полей с земли слишком сильно зависела от «человеческого фактора».

Созданная в Сколтехе система мониторинга позволяет решить эти проблемы и обеспечивает точную локализацию борщевика Сосновского в режиме реального времени.

Как сообщает пресс-служба Сколтеха, компактное вычислительное устройство, созданное с использованием  нейронных сетей и одноплатных компьютеров, размещается на борту БПЛА, запускает алгоритмы сегментации  и распознает объекты с точностью до одного растения. В ходе испытаний оснащенный такой системой сельхоздрон, летая на высоте десять метров за 40 минут обследовал территорию в 28 га. При этом еще до завершения полета информация о местоположении борщевика была обработана и передана по назначению.

Ученые считают, что данную разработку Сколтеха можно использовать не только для выявления опасных сорняков, но и для мониторинга полезных сельхозкультур, для оценки различных вегетативных показателей, здоровья  и болезней растений.



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