В Ульяновской области начали выпускать инновационные полимерные композиционные материалы
В Ульяновске ввели в эксплуатацию новые корпуса филиала Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов (ВИАМ). Производимая здесь продукция нового поколения обеспечит потребности авиационной промышленности всей страны.
Ульяновский филиал ВИАМ участвовал в реализации проектов Ан-124-100 «Руслан», Ил-114-300, МС-21, сотрудничает с ульяновским заводом «Авиастрар-СП» в производстве Ил-76МД-90А
Сегодня здесь, на площадке Ульяновского научно-технологического центра построены производственно-лабораторный и административно-бытовой корпуса. Объем инвестиций в этот проект, реализованный при поддержке Минпромторга России и Правительства Ульяновской области, превысил полмиллиарда рублей.
На новом заводе уже создано 30 рабочих мест, а с выходом на проектную мощность оно будет увеличено вдвое.
Как сообщает пресс-служба администрации региона, здесь создано одно из самых современных в России автоматизированных производств, новейшее оборудование которого позволяет выпускать клеевые пленки с максимально высокой точностью.
До сих пор полимерные композиционные материалы нового поколения приходилось импортировать. Теперь препреги такого качества будут производить в России – новый завод в Ульяновске способен обеспечить ежегодный выпуск одного миллиона квадратных метров предварительно пропитанных материалов.
Таким образом, российские авиастроители и ракетостроители получат отечественную высокотехнологичную продукцию и смогут применить ее при производстве авиадвигателей, нового поколения несущих винтов вертолетов, элементов механизации крыла самолета и других изделий.
Региональные власти рассчитывают на то, что новое импортозамещающее производство укрепит лидерство Ульяновской области в развитии промышленного производства.
|8 Апр:
|26 Фев:
|29 Янв:
|13 Май:
|10 Май:
|7 Май:
|13 Май:
|12 Май:
|12 Май:
Статьи
Узнай, страна!
Здравствуйте!
Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.
Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.
Получите условия выгодного сотрудничества
Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:
Благодарим за обращение!
В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.
Написать комментарий