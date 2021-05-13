В Ульяновской области начали выпускать инновационные полимерные композиционные материалы



В Ульяновске ввели в эксплуатацию новые корпуса филиала Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов (ВИАМ). Производимая здесь продукция нового поколения обеспечит потребности авиационной промышленности всей страны.

Ульяновский филиал ВИАМ участвовал в реализации проектов Ан-124-100 «Руслан», Ил-114-300, МС-21, сотрудничает с ульяновским заводом «Авиастрар-СП» в производстве Ил-76МД-90А

Сегодня здесь, на площадке Ульяновского научно-технологического центра построены производственно-лабораторный и административно-бытовой корпуса. Объем инвестиций в этот проект, реализованный при поддержке Минпромторга России и Правительства Ульяновской области, превысил полмиллиарда рублей.

На новом заводе уже создано 30 рабочих мест, а с выходом на проектную мощность оно будет увеличено вдвое.

Как сообщает пресс-служба администрации региона, здесь создано одно из самых современных в России автоматизированных производств, новейшее оборудование которого позволяет выпускать клеевые пленки с максимально высокой точностью.

До сих пор полимерные композиционные материалы нового поколения приходилось импортировать. Теперь препреги такого качества будут производить в России – новый завод в Ульяновске способен обеспечить ежегодный выпуск одного миллиона квадратных метров предварительно пропитанных материалов.

Таким образом, российские авиастроители и ракетостроители получат отечественную высокотехнологичную продукцию и смогут применить ее при производстве авиадвигателей, нового поколения несущих винтов вертолетов, элементов механизации крыла самолета и других изделий.

Региональные власти рассчитывают на то, что новое импортозамещающее производство укрепит лидерство Ульяновской области в развитии промышленного производства.