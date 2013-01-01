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В Нижегородской области запустили серийное производство инновационного пенопласта «Акримид»

Май 13
Нижегородская область Приволжский федеральный округ
В Нижегородской области запустили серийное производство инновационного пенопласта «Акримид»


Инновационный материал разработан и выпускается в «НИИ Полимеров», который входит в холдинг химической отрасли госкорпорации «Ростех».

Этот листовой конструкционный пенопласт заменяет импортные материалы и по своим физико-химическим свойствам превосходит зарубежные аналоги на основе полистирола, полиуретана, поливинилхлорида.

По данным «НИИ Полимеров» «Акримид» сегодня поставляется на 35 российских промышленных предприятий, в том числе на предприятия Роскосмоса, Росэлектроники, Объединенной авиастроительной корпорации и другие.

Прочный, легкий, теплостойкий и устойчивый к химическим воздействиям материал используется как заполнитель при изготовлении многослойных деталей из стеклопластика и углепластика

Именно поэтому его начали активно применять в производстве космической и авиационной техники, в том числе беспилотников, радиолокационного оборудования, различной военной техники.

Разработчики считают, что у пенопласта есть большие перспективы в кораблестроении – он может применяться при производстве корпусных и палубных элементов столь же успешно, как сегодня используется для внутренней обшивки и силовых элементов самолетов и вертолетов.

 



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