В Белгородской области модернизируют Губкинский мясокомбинат



На реализацию инвестиционного проекта одному из крупнейших в регионе предприятий пищевой промышленности Фонд развития моногородов России выделил 200 млн рублей.

Заем Фонда развития моногородов обеспечит львиную долю – 200 из 260 млн рублей – объема инвестиций, которые будут направлены на закупку нового оборудования и модернизацию энергетического центра Губкинского мясокомбината.

Как сообщает пресс-служба правительства Белгородской области, модернизация одного из крупнейших в Центральной России мясоперерабатывающих предприятий, позволит создать два десятка новых рабочих мест.

Руководство Губкинского мясокомбината рассчитывает за счет внедрения новых технологий и современного оборудования наполовину снизить затраты на энергоресурсы и увеличить до 90 процентов объемы переработки и производства колбасных изделий, мясных деликатесов и полуфабрикатов.

Это предприятие – далеко не первый пример федеральной поддержки развития экономики Белгородской области. В прошлом году с привлечением беспроцентного займа Фонда развития моногородов России в объеме 240 млн рублей был построен элеватор полного цикла, который позволяет единовременно хранить около 50 тысяч тонн зерна.

Как ранее сообщалось в СМИ, Фонд МОНОГОРОДА РФ с 2017 года под гарантию Корпорации МСП выдал предприятиям в российских регионах беспроцентные займы на сумму около одного миллиарда рублей. Реализация профинансированных им проектов дала возможность привлечь более 3 миллиардов рублей инвестиций в экономику моногородов.

Реформируя институты развития, Правительством РФ решило в этом году ликвидировать Фонд развития моногородов, передав его и полномочия в госкорпорацию ВЭБ.РФ. Однако по сей день Фонд МОНОГОРОДА РФ продолжает принимать заявки, обещая, что те проекты, которые он не успеет профинансировать до фактической передачи обязательств, будут позднее рассмотрены в ВЭБ.РФ.