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В Орловской области открыли производство бумажных и полиэтиленовых упаковочных материалов

Май 13
Орловская область Центральный федеральный округ
В Орловской области открыли производство бумажных и полиэтиленовых упаковочных материалов


Высокотехнологичное предприятие «Технау» является резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Мценске.

Инвестиционный проект с общим объемом вложений 120 млн рублей реализуется при поддержке Корпорации развития Орловской области и региональной администрации.

На предприятии установлено новейшее оборудование, на котором ежемесячно производят 220 тонн фасовочных полиэтиленовых пакетов, 80 тонн бумажных пакетов для упаковки и переноски, 1,5 млн единиц товаров для запекания. Вся продукция экологична и не требует специальных условий утилизации. На данный момент создано 26 рабочих мест, но с выходом производства на проектную мощность их станет вдвое больше.

Реализация инвестпроекта стартовала в разгар пандемии и стала возможна благодаря Корпорации развития, которая оказывает содействие своим резидентам на всех этапах развития их бизнеса, а также благодаря благоприятным условиям, созданным на территории опережающего социально-экономического развития.

За два города работы созданной в апреле 2019 года ТОСЭР Мценска здесь появилось 13 резидентов. Они вложили более трех миллиардов рублей инвестиций в развитие производств и экономики города, создали более 900 новых рабочих мест.

Сегодня на этой площадке реализуются проекты по созданию высокотехнологичной переработки печатных плат из отработанного электрического и электронного оборудования НПО «АУРУС», производства по нанесению полимерных покрытий на рулонный прокат «КОРПОРАЦИИ КВАЗАР», а также по выпуску оконной и дверной фурнитуры на «Заводе профессионального оборудования».

 



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