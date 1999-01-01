В Архангельской области судостроители передали подводный крейсер «Казань» на службу в ВМФ России



В Северодвинске на заводе «Севмаш» накануне Дня Победы подняли Андреевский флаг над АПЛ четвертого поколения «Казань». Созданный Объединенной судостроительной корпорацией головной корабль усовершенствованного проекта «Ясень-М» после длительных испытаний принят в состав Военно-Морского Флота.

Как сообщает Минобороны России, главком ВМФ адмирал Николай Евменов подчеркнул, что разработанный проектно-конструкторским бюро «Малахит» новейший АПК «Казань» оснащен ударным и радиоэлектронным вооружением и сможет выполнять задачи во всех районах Мирового океана.

Этот атомный подводный крейсер построен в Северодвинске на том же предприятии, где была создана первая в СССР атомная подводная лодка «Ленинский комсомол», а позже – самые крупные в мире АПЛ «Акула».

«Казань» стала одной из «первых ласточек» в проекте модернизации Вооруженных Сил России. Процесс ее создания был довольно долгим и трудным – атомный подводный крейсер начали строить в 2009 году, используя новейшие отечественные технологии, на воду спустили в 2017-м, затем проводили многочисленные испытания в море с ракетными стрельбами. И лишь внедрив все технические решения и устранив все недочеты, «Казань» передали ВМФ и отправили служить на Северный Флот.

Вся эта работа была необходима для того, чтобы в дальнейшем не допускать ошибок. Ведь сегодня на Севмаше ведется строительство еще семи подводных лодок проекта «Ясень-М», названных в честь крупнейших городов России – «Архангельск», «Владивосток», «Воронеж». «Новосибирск», «Красноярск», «Ульяновск» и «Пермь». Планируется, что российские оружейники оснастят их крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ» и «Оникс».