В Липецкой области стартовал основной этап строительства электростанции на попутном газе на НЛМК



На площадке Новолипецкого металлургического комбината начали монтировать основное технологическое оборудования новой электростанции мощностью 300 МВт.

В этот инвестиционный проект группа НЛМК вкладывает 36 млрд рублей и внедряет лучшие в мировой практике технологии повышения энергоэффективности и снижения воздействия на окружающую среду.

Как сообщает пресс-служба НЛМК, эта электростанция практически полностью обеспечит потребности металлургического комбината в электроэнергии - доля собственной генерации увеличится с 64% до 95%. Иными словами, для роста производства не потребуется наращивать генерацию в Липецкой области за пределами комбината.

Топливом для новой электростанции станут отходы металлургического производства – в комплексе с генерирующими мощностями на НМЛК создадут уникальную систему сбора и утилизации попутных газов, которые образуются при выплавке чугуна и стали.

Таким образом, в плюсе окажутся и экономика, и экология не только производства, но и всего региона. Выбросы парниковых газов сократятся на 650 тыс. тонн, оксида углерода — на три тысячи тонн ежегодно. Безусловно, это улучшит экологическую обстановку и качество жизни на всей территории Липецкой области.

Ввести в эксплуатацию новую электростанцию планируется в 2023 году.