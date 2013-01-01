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В Самарской области открыли мемориал «Генералы земли Самарской»

Май 10
Самарская область Приволжский федеральный округ
В Самарской области открыли мемориал «Генералы земли Самарской»


Церемония открытия памятника в Самаре на площади у штаба 2-й гвардейской общевойсковой армии прошла в День Победы. Это первый в России мемориал, который увековечил имена 179 участников Великой Отечественной войны, имевших высшие звания комсостава, родившихся и проходившим службу в данном регионе.

Памятник в Самаре был создан скульптором Константином Фоминым – автором известного мемориала Советскому Солдату во Ржеве.

Созданию мемориала предшествовала кропотливая работа: в архивах были найдены данные 179 уроженцев Самарской области – участвовавших в Великой Отечественной высших офицеров Вооруженных Сил и органов госбезопасности, среди которых 18 Героев СССР и Героев соцтруда.

Как отметил губернатор Самарской  области Дмитрий Азаров, инициатива открытия мемориала принадлежала общественной организации «Союз генералов Самары», российскому военно-историческому обществу и была поддержана правительством региона и депутатами Госдумы, командованием Приволжского военного округа.

Участниками церемонии открытия мемориала в Самаре, в том числе командующим Второй гвардейской Краснознаменной общевойсковой армией генерал-лейтенантом Андрей Колотовкиным, было отмечено, что создание нового памятника особенно важно сегодня, когда ежедневно идет война за умы и души нового поколения, за сохранение исторической правды. Прозвучали слова о том, что такую работу необходимо провести и других регионах России, у которых есть свои генералы Великой Победы.

 

 



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