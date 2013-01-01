ТОП-10 достижений недели: регионы России строили заводы и готовились к Новому году
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
Российские регионы открыли несколько новых производств на последней неделе уходящего года. Так, единственный в области завод по производству комбикормов появился на Сахалине, новый животноводческий комплекс, который войдет в агротуристический маршрут, начал работать в Якутии, а в Мордовии модернизировали цех по производству продуктов из яиц, что позволит предприятию увеличить выпуск продукции на 30%.
Также в регионах прошла подготовка к Новому году. Губернаторы поздравили жителей своих территорий с наступающим праздником и приняли участие в благотворительной акции "Елка желаний", вручив подарки маленьким участникам акции. А вот новогодняя столица России Калуга получила не только столичный символ Хрустальную снежинку, но и собственный арт-объект - метровую монету "Дед мороз и лето", которую установили на главной площади города.
1. Новый комплекс по производству бензина начали строить в Ростовской области
2. В Мордовии открыли обновленный цех по производству яичных продуктов
3. Еще три газонаполнительные станции появились в Калининградской области
4. Единственный в регионе комбикормовый завод начал работать на Сахалине
5. Новый прибор, разработанный томскими учеными, может выявлять COVID-19
6. Якутия открывает новый животноводческий комплекс с солнечными батареями
7. Первый природный парк регионального значения появился в Калужской области
8. Уникальный проект антиобледенения лопастей создали в Оренбургской области
9. Новогодняя столица России Калуга получила метровую монету "Дед Мороз и лето"
10. Губернаторы дарят новогодние подарки детям
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
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