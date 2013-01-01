Уникальный проект антиобледенения лопастей разработали в Оренбургской области



Специалисты Тюльганского электромеханического завода, расположенного в Оренбургской области, разработали уникальную технологию. Новая разработка поможет решить важнейшую проблему обледенения лопастей, которая остро стоит перед авиацией, работающей не Крайнем Севере и в условиях экстремально низких температур во время зимнего сезона.

Власти Оренбургской области сообщили о новой уникальной технологии, разработанной инженерами Тюльганского электромеханического завода. Проект представляет собой разработку новой технологии изготовления лопастей из стеклопластика с углеволоконным слоем. По задумке специалистов такие лопасти можно будет использовать для работы в условиях экстремально низких температур Арктической зоны и во время зимнего периода. Технология будет применяться в качестве обогрева лопастей и препятствовать обледенению их поверхности, что значительно облегчит условия работы установок. Руководство завода занимается поисками места, где будет проходить серийный выпуск продукта.

Новая разработка предоставит заводу возможность заключать специальные инвестиционные контракты СПИК 2.0, которые помогут получить внебюджетные инвестиции для развития производства, и участвовать в конкурсном отборе для получения специальных мер государственной поддержки.

Тюльганский электромеханический завод является одним из крупнейших предприятий в Оренбургской области. Предприятие занимается производством электротехнической продукции для распределительных электрических сетей и развивает отрасль ветроэнергетики. В текущем году завод провел крупную модернизацию производства и увеличил количество рабочих мест. Общий объем средств, затраченных на модернизацию, составляет порядка 13,5 млн рублей.