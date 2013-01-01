Уникальный проект антиобледенения лопастей разработали в Оренбургской области
Специалисты Тюльганского электромеханического завода, расположенного в Оренбургской области, разработали уникальную технологию. Новая разработка поможет решить важнейшую проблему обледенения лопастей, которая остро стоит перед авиацией, работающей не Крайнем Севере и в условиях экстремально низких температур во время зимнего сезона.
Новая разработка предоставит заводу возможность заключать специальные инвестиционные контракты СПИК 2.0, которые помогут получить внебюджетные инвестиции для развития производства, и участвовать в конкурсном отборе для получения специальных мер государственной поддержки.
Тюльганский электромеханический завод является одним из крупнейших предприятий в Оренбургской области. Предприятие занимается производством электротехнической продукции для распределительных электрических сетей и развивает отрасль ветроэнергетики. В текущем году завод провел крупную модернизацию производства и увеличил количество рабочих мест. Общий объем средств, затраченных на модернизацию, составляет порядка 13,5 млн рублей.
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