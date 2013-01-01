Первый комбикормовый завод открыли на Сахалине
Первый в регионе завод по производству комбикормов начал работу на Сахалине. Заработал новый цех предприятия, который сможет поставить свою продукцию аграриям уже до конца текущего года. Всего завод будет выпускать до 30 тыс. т комбикормов в год, что составляет половину от необходимых животноводческим хозяйствам питательных смесей.
На заводе уже начал работу первый цех по производству продукции, оснащенный новейшим отечественным оборудованием. Это позволит выпускать качественный продукт с разной рецептурой, приспособленной как для кормления молодняка, так и в пищу взрослым животным. Планируется, что завод будет выпускать порядка 30 тыс. т комбикормов в год. Это половина необходимого объема питательных смесей, используемых животноводческими хозяйствами региона.
Открытие нового производства даст 50 новых рабочих мест, поможет создать хорошую кормовую базу для животноводства региона и поддержит сельхозпроизводителей Сахалина, которые наращивают производство продукции.
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