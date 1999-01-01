Новогодняя столица России. Калуге подарили метровую монету



В этом году Калуга получила статус новогодней столицы России. Поэтому, Банк России и "Союзмультфильм" преподнесли городу подарок - метровую праздничную монету "Дед Мороз и лето". Подарок установили на центральной площади Калуги Старый Торг напротив здания администрации региона.

В нашей стране продолжается проект "Новогодняя столица России". В этом году статус столицы Нового года и ее символ - Хрустальная снежинка - перешли к Калуге. В этой связи Банк России и киностудия "Союзмультфильм" решили преподнести городу подарок - монету "Дед Мороз и лето". Об этом сообщает Интерфакс, со ссылкой на региональное отделение Главного управления Банка России по ЦФО.

Оригинальная монета в 25 рублей из серии "Российская (советская) мультипликация" выполнена из медно-никелевого сплава в цветном варианте, а ее увеличенный подарочный "двойник" имеет диаметр один метр и специальную табличку, на которой можно прочить информацию о денежном знаке. Монету убрали в оригинальный прозрачный купол, подсвеченный огнями, и разместили на главной городской площади Старый Торг. Монета будет украшать город до конца января 2021 года.

Проект Минкульта "Новогодняя столица России" стартовал в 2012 году. Первой новогодней столицей стала Казань, а символом столицы Нового года выбрана Хрустальная снежинка, которая передается от города к городу. В ходе реализации проекта новогодними столицами были Вологда, Владимир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск, Тула и Рязань. В этом году Хрустальная снежинка перешла к Калуге, а 9 января символ столицы Нового года отправится в Нижний Новгород.