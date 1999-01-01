Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
30 ДЕК, 23:44 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

30 ДЕК, 23:44 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Новогодняя столица России. Калуге подарили метровую монету "Дед Мороз и лето"

Дек 30
Калужская область Центральный федеральный округ
Новогодняя столица России. Калуге подарили метровую монету "Дед Мороз и лето"


В этом году Калуга получила статус новогодней столицы России. Поэтому, Банк России и "Союзмультфильм" преподнесли городу подарок - метровую праздничную монету "Дед Мороз и лето". Подарок установили на центральной площади Калуги Старый Торг напротив здания администрации региона.

В нашей стране продолжается проект "Новогодняя столица России". В этом году статус столицы Нового года и ее символ - Хрустальная снежинка - перешли к Калуге. В этой связи Банк России и киностудия "Союзмультфильм" решили преподнести городу подарок - монету "Дед Мороз и лето". Об этом сообщает Интерфакс, со ссылкой на региональное отделение Главного управления Банка России по ЦФО.

Оригинальная монета в 25 рублей из серии "Российская (советская) мультипликация" выполнена из медно-никелевого сплава в цветном варианте, а ее увеличенный подарочный "двойник" имеет диаметр один метр и специальную табличку, на которой можно прочить информацию о денежном знаке. Монету убрали в оригинальный прозрачный купол, подсвеченный огнями, и разместили на главной городской площади Старый Торг. Монета будет украшать город до конца января 2021 года.

Проект Минкульта "Новогодняя столица России" стартовал в 2012 году. Первой новогодней столицей стала Казань, а символом столицы Нового года выбрана Хрустальная снежинка, которая передается от города к городу. В ходе реализации проекта новогодними столицами были Вологда, Владимир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск, Тула и Рязань. В этом году Хрустальная снежинка перешла к Калуге, а 9 января символ столицы Нового года отправится в Нижний Новгород.



Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Калужская область:
30 Дек:
28 Дек:
30 Июн:
Центральный федеральный округ:
25 Дек:
18 Дек:
17 Дек:
РОССИЯ:
30 Дек:
30 Дек:
29 Дек:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Греф предупредил об остановке строительства дорог, школ и больниц

Греф предупредил об остановке строительства дорог, школ и больниц
Экономика

Главу «Газпрома» в 2021 году может ждать отставка

Главу «Газпрома» в 2021 году может ждать отставка
Политика 1

Население России сократилось максимально за 14 лет

Население России сократилось максимально за 14 лет
Исследования 2

Чубайс поставил Путину условие перед увольнением из «Роснано»

Чубайс поставил Путину условие перед увольнением из «Роснано»
Политика 1

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Новогодняя столица России. Калуге подарили метровую монету "Дед Мороз и лето"

Новогодняя столица России. Калуге подарили метровую монету

Уникальный проект антиобледенения лопастей разработали в Оренбургской области

Уникальный проект антиобледенения лопастей разработали в Оренбургской области

Здравствуйте!

Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.

Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.

Получите условия выгодного сотрудничества

Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:

Очистить
Очистить
Очистить

Благодарим за обращение!

В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.

Узнай, страна!

20:42 Новогодняя столица России. Калуге подарили метровую монету "Дед Мороз и лето" Новогодняя столица России. Калуге подарили метровую монету "Дед Мороз и лето"
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
18:30 Уникальный проект антиобледенения лопастей разработали в Оренбургской области Уникальный проект антиобледенения лопастей разработали в Оренбургской области
16:44 Первый природный парк регионального значения появился в Калужской области Первый природный парк регионального значения появился в Калужской области
10:00 Завершена благотворительная акция «С любовью из России» Завершена благотворительная акция «С любовью из России»
29 ДЕК, 19:22 Якутия открывает животноводческий комплекс с солнечными батареями Якутия открывает животноводческий комплекс с солнечными батареями
29 ДЕК, 17:07 Новый прибор, разработанный томскими учеными, выявляет COVID-19 Новый прибор, разработанный томскими учеными, выявляет COVID-19
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
29 ДЕК, 15:57 Первый комбикормовый завод открыли на Сахалине Первый комбикормовый завод открыли на Сахалине
28 ДЕК, 19:59 Еще три газонаполнительные станции появились в Калининградской области Еще три газонаполнительные станции появились в Калининградской области
28 ДЕК, 18:21 В Мордовии внедрили новую технологию по производству яичных продуктов В Мордовии внедрили новую технологию по производству яичных продуктов
28 ДЕК, 17:38 Строительство комплекса по производству бензина стартовало в Ростовской области Строительство комплекса по производству бензина стартовало в Ростовской области
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter