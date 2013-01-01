Новый прибор, разработанный томскими учеными, выявляет COVID-19



Команда специалистов Томской области разработала специальный прибор для диагностики онкологических заболеваний. Во время проведения тестирования новой технологии ученые обнаружили, что аппарат отлично определяет наличие у пациента коронавирусной инфекции и выявляет коронавирусную пневмонию.

Специалисты НИИ онкологии Томского Национального исследовательского медицинского центра (НИМЦ) и сотрудниками лаборатории химических технологий Национального исследовательского Томского государственного университета (НИ ТГУ) разработали новый мультисенсорный комплекс молекулярной диагностики онкологических заболеваний. Но при проведении тестирования аппарата оказалось, что прибор прекрасно справляется с обнаружением коронавирусной инфекции и выявлением коронавирусной пневмонии.

Разработанный газоанализатор проводит анализ воздуха, выдыхаемого пациентом. Прибору требуется всего пять минут для того, чтобы выявить наличие СOVID-19 и коронавирусной пневмонии. Причем при определении коронавируса точность результатов, полученных с помощь газоанализатора, составила 92,95%, а при выявлении пневмонии точность достигла 97,98%.

Разработчик технической части проекта доктор химических наук, заведующий лабораторией НИ ТГУ Виктор Сачков прокомментировал полученные результаты тестирования прибора администрации Томской области. Ученый считает, что с помощью разработанного комплекса удастся добиться проведения неинвазивной диагностики и других заболеваний, что приведет к серьезному прорыву в области определения и предотвращения болезней.