Новый прибор, разработанный томскими учеными, выявляет COVID-19
Команда специалистов Томской области разработала специальный прибор для диагностики онкологических заболеваний. Во время проведения тестирования новой технологии ученые обнаружили, что аппарат отлично определяет наличие у пациента коронавирусной инфекции и выявляет коронавирусную пневмонию.
Разработанный газоанализатор проводит анализ воздуха, выдыхаемого пациентом. Прибору требуется всего пять минут для того, чтобы выявить наличие СOVID-19 и коронавирусной пневмонии. Причем при определении коронавируса точность результатов, полученных с помощь газоанализатора, составила 92,95%, а при выявлении пневмонии точность достигла 97,98%.
Разработчик технической части проекта доктор химических наук, заведующий лабораторией НИ ТГУ Виктор Сачков прокомментировал полученные результаты тестирования прибора администрации Томской области. Ученый считает, что с помощью разработанного комплекса удастся добиться проведения неинвазивной диагностики и других заболеваний, что приведет к серьезному прорыву в области определения и предотвращения болезней.
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