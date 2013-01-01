Первый природный парк регионального значения появился в Калужской области



В Калужской области создан первый в регионе охраняемый природный парк. Заповедная зона создана для сохранения уникальных природных объектов области. Тем не менее в парке выделены специальные участки, на территории которых можно организовать туристические программы, а также для вести хозяйственную деятельность.

В рамках регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология», в Калужской области принято решение о создании в регионе первого природного парка регионального значения. Соответствующий приказ издал губернатор области Владислав Шапша. Таким образом, в Боровском районе, недалеко от деревень Ищеино и Шувалово, появилась особо охраняемая природная территория регионального значения – природный парк «Ландшафт долины реки Ксёма».

Новая парковая зона представляет собой уникальный природный комплекс, на территории которого находятся реликтовые леса - ели и дубы, некоторые из которых достигают возраста в 300 лет. Территория охранной зоны является домом для животных, которые внесены в Красную книгу Калужской области, и местом произрастания редких лекарственных растений.

Занимаемая новым парком зона составляет порядка 127,56 га. Вся территория поделена на специальные участки, в зависимости от их экологической оценки. Некоторые из них отведены для ведения хозяйственной деятельности, другие - для организации туристических программ и маршрутов, а часть находится под особым режимом охраны.