Первый природный парк регионального значения появился в Калужской области
В Калужской области создан первый в регионе охраняемый природный парк. Заповедная зона создана для сохранения уникальных природных объектов области. Тем не менее в парке выделены специальные участки, на территории которых можно организовать туристические программы, а также для вести хозяйственную деятельность.
Новая парковая зона представляет собой уникальный природный комплекс, на территории которого находятся реликтовые леса - ели и дубы, некоторые из которых достигают возраста в 300 лет. Территория охранной зоны является домом для животных, которые внесены в Красную книгу Калужской области, и местом произрастания редких лекарственных растений.
Занимаемая новым парком зона составляет порядка 127,56 га. Вся территория поделена на специальные участки, в зависимости от их экологической оценки. Некоторые из них отведены для ведения хозяйственной деятельности, другие - для организации туристических программ и маршрутов, а часть находится под особым режимом охраны.
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