Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
30 ДЕК, 23:44 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

30 ДЕК, 23:44 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Первый природный парк регионального значения появился в Калужской области

Дек 30
Калужская область Центральный федеральный округ
Первый природный парк регионального значения появился в Калужской области


В Калужской области создан первый в регионе охраняемый природный парк. Заповедная зона создана для сохранения уникальных природных объектов области. Тем не менее в парке выделены специальные участки, на территории которых можно организовать туристические программы, а также для вести хозяйственную деятельность.

В рамках регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология», в Калужской области принято решение о создании в регионе первого природного парка регионального значения. Соответствующий приказ издал губернатор области Владислав Шапша. Таким образом, в Боровском районе, недалеко от деревень Ищеино и Шувалово, появилась особо охраняемая природная территория регионального значения – природный парк «Ландшафт долины реки Ксёма».

Новая парковая зона представляет собой уникальный природный комплекс, на территории которого находятся реликтовые леса - ели и дубы, некоторые из которых достигают возраста в 300 лет. Территория охранной зоны является домом для животных, которые внесены в Красную книгу Калужской области, и местом произрастания редких лекарственных растений.

Занимаемая новым парком зона составляет порядка 127,56 га. Вся территория поделена на специальные участки, в зависимости от их экологической оценки. Некоторые из них отведены для ведения хозяйственной деятельности, другие - для организации туристических программ и маршрутов, а часть находится под особым режимом охраны.



Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Калужская область:
30 Дек:
28 Дек:
30 Июн:
Центральный федеральный округ:
25 Дек:
18 Дек:
17 Дек:
РОССИЯ:
30 Дек:
30 Дек:
29 Дек:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Греф предупредил об остановке строительства дорог, школ и больниц

Греф предупредил об остановке строительства дорог, школ и больниц
Экономика

Главу «Газпрома» в 2021 году может ждать отставка

Главу «Газпрома» в 2021 году может ждать отставка
Политика 1

Население России сократилось максимально за 14 лет

Население России сократилось максимально за 14 лет
Исследования 2

Чубайс поставил Путину условие перед увольнением из «Роснано»

Чубайс поставил Путину условие перед увольнением из «Роснано»
Политика 1

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Новогодняя столица России. Калуге подарили метровую монету "Дед Мороз и лето"

Новогодняя столица России. Калуге подарили метровую монету

Уникальный проект антиобледенения лопастей разработали в Оренбургской области

Уникальный проект антиобледенения лопастей разработали в Оренбургской области

Здравствуйте!

Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.

Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.

Получите условия выгодного сотрудничества

Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:

Очистить
Очистить
Очистить

Благодарим за обращение!

В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.

Узнай, страна!

20:42 Новогодняя столица России. Калуге подарили метровую монету "Дед Мороз и лето" Новогодняя столица России. Калуге подарили метровую монету "Дед Мороз и лето"
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
18:30 Уникальный проект антиобледенения лопастей разработали в Оренбургской области Уникальный проект антиобледенения лопастей разработали в Оренбургской области
16:44 Первый природный парк регионального значения появился в Калужской области Первый природный парк регионального значения появился в Калужской области
10:00 Завершена благотворительная акция «С любовью из России» Завершена благотворительная акция «С любовью из России»
29 ДЕК, 19:22 Якутия открывает животноводческий комплекс с солнечными батареями Якутия открывает животноводческий комплекс с солнечными батареями
29 ДЕК, 17:07 Новый прибор, разработанный томскими учеными, выявляет COVID-19 Новый прибор, разработанный томскими учеными, выявляет COVID-19
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
29 ДЕК, 15:57 Первый комбикормовый завод открыли на Сахалине Первый комбикормовый завод открыли на Сахалине
28 ДЕК, 19:59 Еще три газонаполнительные станции появились в Калининградской области Еще три газонаполнительные станции появились в Калининградской области
28 ДЕК, 18:21 В Мордовии внедрили новую технологию по производству яичных продуктов В Мордовии внедрили новую технологию по производству яичных продуктов
28 ДЕК, 17:38 Строительство комплекса по производству бензина стартовало в Ростовской области Строительство комплекса по производству бензина стартовало в Ростовской области
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter