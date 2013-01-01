Елка желаний. Губернаторы дарят новогодние подарки детям



Регионы присоединились к ставшей традиционной новогодней акции "Елка желаний". Губернаторы, министры и члены администраций сняли со специальных новогодних деревьев шарики с желаниями детей, который исполнили в канун Нового года.

Традиционная новогодняя благотворительная акция "Елка желаний" прошла во всех регионах нашей страны. Губернаторы и другие представители региональных властей сняли с новогодних елок специальные шарики с детскими мечтами и, в преддверии Нового года, подарили подарки детям, принявшим участие в мероприятии.

Так, глава Тувы Шолбан Кара-оол вручил подарки Хорагай Хомушку, которая мечтала о кукле с кухней, и Ксении Доржукай, мечтавшей увидеть репетиции победителя проекта "Ты супер" Ай-Кыс Кыргыс. Губернатор Тверской области Игорь Руденя исполнил желание Димы Старкова, мечтавшего побывать с экскурсией в воинской части. Врио главы Мордовии Артем Здунов исполнил мечту Ильи Морозова о BMX-велосипеде, а губернатор Приморья подарил подарки Ире Васиной, которая попросила кукольный домик с кухней, и Виталию Баранову, попросившему складной самокат с амортизаторами и ручным тормозом.

Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" организована Всероссийским проектом "Мечтай со мной". Ежегодно в мероприятии принимают участие президент России Владимир Путин, члены Правительства, министры, губернаторы, знаменитости, бизнесмены и волонтеры, при этом исполнить новогодние желание может любой житель России. За время существования акции новогодние желания исполнились у 7950 человек. В акции могут принять участие дети-сироты, ребята, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями и из малоимущих семей, а также пожилые люди с ограниченными возможностями по здоровью.