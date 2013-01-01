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Строительство комплекса по производству бензина стартовало в Ростовской области

Дек 28
Ростовская область Южный федеральный округ
Строительство комплекса по производству бензина стартовало в Ростовской области


Церемония закладки нового комплекса по переработке бензина состоялась в Ростовской области. Комплекс принадлежит Новошахтинскому заводу нефтепродуктов и будет выпускать бензин марок АИ-92 и АИ-95 класса Евро 5, дизельное топливо класса Евро 5 и сжиженные углеводородные газы для последующей продажи.

Строители вбили первую сваю нового комплекса по производству бензина на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области, который является системообразующим предприятием для экономики России. Возведение комплекса даст работу более чем 4 тыс. строителей, позволит расширить производство и выпускаемую заводом продукцию, а оборудование комплекса новейшей техникой значительно снизит нагрузку на экологию, обеспечив сокращение выделяемых в атмосферу вредных веществ.

Открытие нового производства планируется на 2024 год. Комплекс будет производить бензин для заправки автомобилей марок АИ-92 и АИ-95 класса Евро 5, дизельное топливо того же класса Евро 5 и сжиженные углеводородные газы, которые направят на продажу.

Новошахтинский завод нефтепродуктов располагается недалеко от города Новошахтинска в Ростовской области. Общая площадь предприятия достигает 300 га. Завод не только является системообразующим предприятием для российской экономики, он оказывает непосредственное влияние на экономическое развитие всех отраслей экономики региона и является одним из крупнейших налогоплательщиков области.



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