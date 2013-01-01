Строительство комплекса по производству бензина стартовало в Ростовской области
Церемония закладки нового комплекса по переработке бензина состоялась в Ростовской области. Комплекс принадлежит Новошахтинскому заводу нефтепродуктов и будет выпускать бензин марок АИ-92 и АИ-95 класса Евро 5, дизельное топливо класса Евро 5 и сжиженные углеводородные газы для последующей продажи.
Открытие нового производства планируется на 2024 год. Комплекс будет производить бензин для заправки автомобилей марок АИ-92 и АИ-95 класса Евро 5, дизельное топливо того же класса Евро 5 и сжиженные углеводородные газы, которые направят на продажу.
Новошахтинский завод нефтепродуктов располагается недалеко от города Новошахтинска в Ростовской области. Общая площадь предприятия достигает 300 га. Завод не только является системообразующим предприятием для российской экономики, он оказывает непосредственное влияние на экономическое развитие всех отраслей экономики региона и является одним из крупнейших налогоплательщиков области.
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