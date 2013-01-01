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Якутия открывает животноводческий комплекс с солнечными батареями

Дек 29
Республика Саха (Якутия) Дальневосточный федеральный округ
Якутия открывает животноводческий комплекс с солнечными батареями


Новая ферма по разведению якутской породы коров появилась у подножия горы Харама в Якутии. Владелец животноводческого комплекса не только оснастил помещения солнечными батареями, но также планирует включить ферму в развитие агротуризма региона, где гости смогут узнать о якутских коровах и попробовать местную продукцию.

Согласно информации, полученной от пресс-службы администрации Амгинского района Якутии, в регионе состоялось открытие нового животноводческого комплекса. Новая ферма по разведению коров якутской породы, принадлежит предпринимателю Николаю Кайдалову. В комплексе начало работу специализированное помещение для содержание животных, где уже находятся 70 голов якутских коров. При этом комплекс будет работать на солнечных батареях.

Новый животноводческий комплекс расположен у подножия горы Харама. Это уникальный природный объект, с которым у якутов связаны многие мифы и легенды. Гора Харама также является знаменитым туристическим центром, принимающим большое количество путешественников.

Николаю Кайдалову принадлежит туристический комплекс «Белый мамонт», также расположенный у подножия горы. Для гостей комплекса предприниматель планирует организовать новое туристическое предложение - агротур, включающий посещение открытой им животноводческой фермы. Посетители смогут более подробно познакомиться с якутскими коровами и попробовать продукцию, производимую работниками фермы из собственной продукции.



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