Якутия открывает животноводческий комплекс с солнечными батареями
Новая ферма по разведению якутской породы коров появилась у подножия горы Харама в Якутии. Владелец животноводческого комплекса не только оснастил помещения солнечными батареями, но также планирует включить ферму в развитие агротуризма региона, где гости смогут узнать о якутских коровах и попробовать местную продукцию.
Новый животноводческий комплекс расположен у подножия горы Харама. Это уникальный природный объект, с которым у якутов связаны многие мифы и легенды. Гора Харама также является знаменитым туристическим центром, принимающим большое количество путешественников.
Николаю Кайдалову принадлежит туристический комплекс «Белый мамонт», также расположенный у подножия горы. Для гостей комплекса предприниматель планирует организовать новое туристическое предложение - агротур, включающий посещение открытой им животноводческой фермы. Посетители смогут более подробно познакомиться с якутскими коровами и попробовать продукцию, производимую работниками фермы из собственной продукции.
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