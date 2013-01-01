В Мордовии внедрили новую технологию по производству яичных продуктов



Мордовские производители внедрили новую технологию по производству продукции из яиц. Во время модернизации компания «Рузово» из Рузаевки построила новый цех по глубокой переработке яиц и закупила новое оборудование, с помощью которого предприятие увеличит выпуск продукции и расширит ее ассортимент.

Компания «Рузово» из Рузаевки Республики Мордовия провела серьезную модернизацию производства. Так, появилось новое оборудование в цеху для глубокой переработке яиц, построены и оборудованы всей необходимой техникой помещения для предварительного охлаждения продукта, шоковой заморозки сырья и склад готовой продукции, включая новые комплексы измельчения и фасовки яичной скорлупы. Также на производстве появилась новая технология по производству замороженных яичных продуктов.

Модернизация производства обошлась компании более чем в 145 млн рублей. Тем не менее такое решение позволит предприятию увеличить производственные мощности на 30% и в течение первой половины следующего года добиться выпуска порядка 2,4 тыс. т замороженного яичного меланжа и порядка 1 тыс. т яичной скорлупы, используемой в животноводстве для подкормки животных и в качестве удобрения почв сельскохозяйственного назначения. Что же касается экспорта, то руководство надеется достигнуть показателей в 120 т жидкого яичного меланжа.

В настоящее время компания производит более 2 млн яиц в сутки. Это одно из крупнейших производств яичных продуктов в России. Продукция предприятия идет на экспорт в 36 стран, включая страны входящие в Европейский союз и Японию.