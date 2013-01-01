Еще три газонаполнительные станции появились в Калининградской области
Власти Калининградской области торжественно открыли еще три газозаправочные станции для автомобилей. Новые стационарные газозаправки появились в Калининграде, Советске и Черняховске. Теперь в области насчитывается шесть объектов газозаправочной инфраструктуры.
Газомоторная отрасль Калининградской области развивается быстрыми темпами. Только за прошедшие 10 месяцев текущего года в регионе реализовано 4,29 млн куб. м компримированного природного газа. Этот показатель превышает объем реализованного топлива в прошлом году, в течение которого было продано 3,62 млн куб. м. газа.
Власти региона планируют увеличивать количество стационарных газозаправочных станций и количество транспортных средств, заправляющихся газом, так как газовое топливо является более экологичным. По расчетам правительства региона уже к 2023 году в Калининградской области будут работать 13 стационарных газозаправочных станций. А в 2021 году будут закуплены несколько единиц коммунальной техники и общественного транспорта, работающих на газовом топливе.
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