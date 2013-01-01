Еще три газонаполнительные станции появились в Калининградской области



Власти Калининградской области торжественно открыли еще три газозаправочные станции для автомобилей. Новые стационарные газозаправки появились в Калининграде, Советске и Черняховске. Теперь в области насчитывается шесть объектов газозаправочной инфраструктуры.

В Калининграде, Советске и Черняховске прошли торжественные церемонии по вводу в эксплуатацию новых газозаправочных станции для легковых и грузовых машин. В настоящее время, вместе с тремя новыми объектами, в Калининградской области действуют шесть стационарных станций, где автомобилисты могут заправить газом свои транспортные средства. Причем газовое топливо на стационарных заправках стоит дешевле, чем сырье реализуемое на специальных площадках для передвижных автомобильных газозаправщиков.

Газомоторная отрасль Калининградской области развивается быстрыми темпами. Только за прошедшие 10 месяцев текущего года в регионе реализовано 4,29 млн куб. м компримированного природного газа. Этот показатель превышает объем реализованного топлива в прошлом году, в течение которого было продано 3,62 млн куб. м. газа.

Власти региона планируют увеличивать количество стационарных газозаправочных станций и количество транспортных средств, заправляющихся газом, так как газовое топливо является более экологичным. По расчетам правительства региона уже к 2023 году в Калининградской области будут работать 13 стационарных газозаправочных станций. А в 2021 году будут закуплены несколько единиц коммунальной техники и общественного транспорта, работающих на газовом топливе.