ТОП-10 достижений недели: регионы России строили новые заводы и расширяли производства



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

На прошлой неделе в регионах России приняли решения об открытии нескольких крупных заводов и производств. Так, в Ярославской области появится новый асфальтобетонный завод, который закроет потребности региона перед началом ремонта дорожного фонда. В Свердловской области, в рамках модернизации сферы ЖКХ, построят десять новых котельных, а в Ленинградской области решили сосредоточиться на внедрении «зеленой» энергетики, начав производство «зеленого» водорода при помощи немецких инвесторов.

Отдельно отметим отправку Тверским вагоностроительным заводом первой партии пассажирских железнодорожных вагонов в Египет для Египетских национальных железных дорог. Согласно контракту, сумма которого составляет более 1 млрд евро, египетская сторона получит 1300 современных комфортабельных пассажирских вагонов различной модификации.

1. В Свердловской области появятся десять новых котельных

2. Мостовой переход через Сок в Самарской области сдадут досрочно

3. Первая партия вагонов Тверского вагоностроительного завода отправилась в Египет

4. В Подмосковье на 92% за 7 лет увеличилось количество рыбоводных предприятий

5. Новый асфальтобетонный завод откроют в Ярославской области к новому дорожному сезону

6. Тамбовская область вошла в число лидеров по производству муки за 2020 год

7. Ленинградская область готова принять «зеленую» энергетику немецких инвесторов

8. В Сочи началось строительство нового современного мусоросортировочного комплекса

9. Производство экологически чистого биотоплива расширяют в Хабаровском крае

10. Предприятия Магаданской области увеличили добычу золота и серебра

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