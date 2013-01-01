ТОП-10 достижений недели: регионы России строили новые заводы и расширяли производства
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
На прошлой неделе в регионах России приняли решения об открытии нескольких крупных заводов и производств. Так, в Ярославской области появится новый асфальтобетонный завод, который закроет потребности региона перед началом ремонта дорожного фонда. В Свердловской области, в рамках модернизации сферы ЖКХ, построят десять новых котельных, а в Ленинградской области решили сосредоточиться на внедрении «зеленой» энергетики, начав производство «зеленого» водорода при помощи немецких инвесторов.
Отдельно отметим отправку Тверским вагоностроительным заводом первой партии пассажирских железнодорожных вагонов в Египет для Египетских национальных железных дорог. Согласно контракту, сумма которого составляет более 1 млрд евро, египетская сторона получит 1300 современных комфортабельных пассажирских вагонов различной модификации.
1. В Свердловской области появятся десять новых котельных
2. Мостовой переход через Сок в Самарской области сдадут досрочно
3. Первая партия вагонов Тверского вагоностроительного завода отправилась в Египет
4. В Подмосковье на 92% за 7 лет увеличилось количество рыбоводных предприятий
5. Новый асфальтобетонный завод откроют в Ярославской области к новому дорожному сезону
6. Тамбовская область вошла в число лидеров по производству муки за 2020 год
7. Ленинградская область готова принять «зеленую» энергетику немецких инвесторов
8. В Сочи началось строительство нового современного мусоросортировочного комплекса
9. Производство экологически чистого биотоплива расширяют в Хабаровском крае
10. Предприятия Магаданской области увеличили добычу золота и серебра
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
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