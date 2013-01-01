Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
18 ФЕВ, 22:25 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

18 ФЕВ, 22:25 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Ленинградская область готова принять «зеленую» энергетику немецких инвесторов

Фев 18
Ленинградская область Северо-Западный федеральный округ
Ленинградская область готова принять «зеленую» энергетику немецких инвесторов


«Зеленая» или возобновляемая энергетика предполагает получение энергии из возобновляемых или неисчерпаемых по человеческим меркам ресурсов. К данному виду относится и производство «зеленого» водорода, к которому планируют приступить в Ленинградской области.

В ходе конференции по стратегическому сотрудничеству между Россией и Германией, глава Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что регион готов стать площадкой для внедрения «зеленой» энергетики. По его словам, область имеет огромный потенциал для решения задач возобновляемой энергии, включая выработку «зеленого» водорода.

Губернатор напомнил немецким инвесторам, что Ленинградская область имеет обширную систему рек, на которой уже работают 8 ГЭС, и возможность создания микро гидроэлектростанций для производства «зеленого» водорода, что является одним из самых перспективных направлений развития «зеленой» энергетики. В регионе существует эффективная программа поддержки инвесторов, а также имеется опыт сотрудничества в производстве возобновляемых видов энергии. Например, компания «Сименс Технологии Газовых Турбин» проводит сборку гондол ветроустановок для Азовской ВЭС и Кольской ВЭС, а «ТГК-1», «ВЭС Свирица» и группа компаний «Энел» начали проекты по размещению ветропарков на территории региона.

«Зеленый» водород является экологически чистым, CO2-нейтральным топливом, который можно использовать для накопления энергии. Он производится с использованием возобновляемой энергии из воды при помощи электролизеров, работающих от электричества.



Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Ленинградская область:
27 Янв:
11 Янв:
30 Окт:
Северо-Западный федеральный округ:
18 Фев:
9 Фев:
9 Фев:
РОССИЯ:
18 Фев:
17 Фев:
17 Фев:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Эксперты прогнозируют новый рост цен. Теперь подорожают непродовольственные товары

Эксперты прогнозируют новый рост цен. Теперь подорожают непродовольственные товары
Экономика 1

Что нам заменит сломанный «прибор ночного видения» рынка?

Что нам заменит сломанный «прибор ночного видения» рынка?
Экономика

Возвращение "утекших мозгов". Сколько стоит возврат специалистов из Европы и США

Возвращение
Экономика

Новая эра науки об ускорителях частиц

Новая эра науки об ускорителях частиц
Наука и технологии

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Современный мусоросортировочный комплекс откроется в Сочи

Современный мусоросортировочный комплекс откроется в Сочи

Ленинградская область готова принять «зеленую» энергетику немецких инвесторов

Ленинградская область готова принять «зеленую» энергетику немецких инвесторов

Здравствуйте!

Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.

Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.

Получите условия выгодного сотрудничества

Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:

Очистить
Очистить
Очистить

Благодарим за обращение!

В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.

Узнай, страна!

21:27 Современный мусоросортировочный комплекс откроется в Сочи Современный мусоросортировочный комплекс откроется в Сочи
Минфин РФ готовит законопроект по пенсиям под грифом "секретно"
Минфин РФ готовит законопроект по пенсиям под грифом "секретно"
18:02 Ленинградская область готова принять «зеленую» энергетику немецких инвесторов Ленинградская область готова принять «зеленую» энергетику немецких инвесторов
13:19 Калининград достоин звания столицы научного флота России Калининград достоин звания столицы научного флота России
17 ФЕВ, 14:56 Тамбовская область вошла в число лидеров по производству муки за 2020 год Тамбовская область вошла в число лидеров по производству муки за 2020 год
17 ФЕВ, 13:05 К новому дорожному сезону в Ярославской области запустят асфальтобетонный завод К новому дорожному сезону в Ярославской области запустят асфальтобетонный завод
17 ФЕВ, 10:21 Маркировка товаров требует включения в эту работу экспертного сообщества Маркировка товаров требует включения в эту работу экспертного сообщества
Лукашенко: Белоруссии и России не стоит переживать из-за санкций
Лукашенко: Белоруссии и России не стоит переживать из-за санкций
16 ФЕВ, 20:51 Количество рыбоводных предприятий Подмосковья выросло на 92% за 7 лет Количество рыбоводных предприятий Подмосковья выросло на 92% за 7 лет
16 ФЕВ, 18:30 Первые вагоны Тверского вагоностроительного завода отправились в Египет Первые вагоны Тверского вагоностроительного завода отправились в Египет
16 ФЕВ, 00:01 Строители планируют досрочно сдать мост через Сок в Самарской области Строители планируют досрочно сдать мост через Сок в Самарской области
15 ФЕВ, 22:00 Десять новых котельных построят в Свердловской области Десять новых котельных построят в Свердловской области
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter