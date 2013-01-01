Ленинградская область готова принять «зеленую» энергетику немецких инвесторов



«Зеленая» или возобновляемая энергетика предполагает получение энергии из возобновляемых или неисчерпаемых по человеческим меркам ресурсов. К данному виду относится и производство «зеленого» водорода, к которому планируют приступить в Ленинградской области.

В ходе конференции по стратегическому сотрудничеству между Россией и Германией, глава Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что регион готов стать площадкой для внедрения «зеленой» энергетики. По его словам, область имеет огромный потенциал для решения задач возобновляемой энергии, включая выработку «зеленого» водорода.

Губернатор напомнил немецким инвесторам, что Ленинградская область имеет обширную систему рек, на которой уже работают 8 ГЭС, и возможность создания микро гидроэлектростанций для производства «зеленого» водорода, что является одним из самых перспективных направлений развития «зеленой» энергетики. В регионе существует эффективная программа поддержки инвесторов, а также имеется опыт сотрудничества в производстве возобновляемых видов энергии. Например, компания «Сименс Технологии Газовых Турбин» проводит сборку гондол ветроустановок для Азовской ВЭС и Кольской ВЭС, а «ТГК-1», «ВЭС Свирица» и группа компаний «Энел» начали проекты по размещению ветропарков на территории региона.

«Зеленый» водород является экологически чистым, CO2-нейтральным топливом, который можно использовать для накопления энергии. Он производится с использованием возобновляемой энергии из воды при помощи электролизеров, работающих от электричества.