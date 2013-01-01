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Количество рыбоводных предприятий Подмосковья выросло на 92% за 7 лет

Фев 16
Московская область Центральный федеральный округ
Количество рыбоводных предприятий Подмосковья выросло на 92% за 7 лет


Карп, форель и рыбы осетровых пород. Именно их разведением и выращиванием занимаются компании Подмосковья. Причем за 7 лет число предприятий увеличилось до 25, а количество произведенной ими продукции в 2020 году составило 5,2 тыс. тонн.

За прошедшие 7 лет в Московской области увеличилось количество предприятий, занимающихся разведением и выращиванием рыбы. Если раньше в отрасли рыбоводства было занято 13 компаний, то к 2021 году их число выросло на 92%. Теперь разведением карпа, форели и рыб осетровых пород в регионе занимаются 25 компаний.

В настоящее время предприятия рыбоводной отрасли Подмосковья занимаются только прудовым рыбоводством. Но, по словам исполняющего обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергея Воскресенского, обсуждается проект по организации в области замкнутого водоснабжения для выращивания рыбы по производству икры осетровых пород.

При этом в области наблюдается постоянный рост объемов производства товарной рыбы. Как сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья, за 2020 год предприятия отрасли рыбоводства произвели 5,2 тысячи тонн продукции. При этом, в качестве поддержки от правительства Московской области, 11 рыбоводных хозяйств получили субсидии на общую сумму более 23 млн рублей.



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