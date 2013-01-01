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Десять новых котельных построят в Свердловской области

Фев 15
Свердловская область Уральский федеральный округ
Десять новых котельных построят в Свердловской области


Власти Свердловской области продолжают проводить работу по модернизации сферы ЖКХ. В рамках реализации программы в регионе появятся десять новых котельных, на строительство которых планируется выделить 146 млн рублей, а вот введены в эксплуатацию новые объекты будут только через два года.

Проект по крупнейшей модернизации сферы ЖКХ продолжают реализовывать власти Свердловской области. В текущем году, в рамках программы, одобренной губернатором региона Евгением Куйвашевом, планируется начать работы по возведению десяти котельных, которые не только помогут оптимизировать расходы на выработку тепла и значительно сократить потери ресурсов в сетях, но и помогут коммунальным службам поддерживать комфортную температуру в домах жителей районов.

Работающие на газу котельные, возведение которых обойдется в 146 млн рублей, оснастят специальными системами диспетчеризации, работающими в автоматическом режиме, а также новейшим оборудованием для сбережения энергии. Строительство котельных будет происходить в течение двух лет.

По информации пресс-службы Правительства Свердловской области, размещенной на официальном сайте региона, новые котельные получат жители станции Баженово Белоярского городского округа и поселка Зайково Ирбитского муниципального округа, население сел Покровское Горноуральского городского округа, Нижнеиргинское Красноуфимского округа, Басмановское Талицкого района, Большой Турыш и Юва Красноуфимского округа, жители города Нижние Серги, а также проживающие в Нижней Салде.



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