Десять новых котельных построят в Свердловской области
Власти Свердловской области продолжают проводить работу по модернизации сферы ЖКХ. В рамках реализации программы в регионе появятся десять новых котельных, на строительство которых планируется выделить 146 млн рублей, а вот введены в эксплуатацию новые объекты будут только через два года.
Работающие на газу котельные, возведение которых обойдется в 146 млн рублей, оснастят специальными системами диспетчеризации, работающими в автоматическом режиме, а также новейшим оборудованием для сбережения энергии. Строительство котельных будет происходить в течение двух лет.
По информации пресс-службы Правительства Свердловской области, размещенной на официальном сайте региона, новые котельные получат жители станции Баженово Белоярского городского округа и поселка Зайково Ирбитского муниципального округа, население сел Покровское Горноуральского городского округа, Нижнеиргинское Красноуфимского округа, Басмановское Талицкого района, Большой Турыш и Юва Красноуфимского округа, жители города Нижние Серги, а также проживающие в Нижней Салде.
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