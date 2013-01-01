В Магаданской области увеличили добычу золота и серебра



Из года в год в Магаданской области добывают все больше драгоценных металлов. Не стал исключением и 2021 год. С января в регионе добыто 2383,6 кг золота. Этот показатель уже превышен прошлогоднюю добычу более чем на 100 кг. Также добывающие компании получили 48471,8 кг серебра.

Уже в течение нескольких лет добывающие компании Магаданской области увеличивают добычу драгоценных металлов. Это происходит благодаря открытию и разработке новых месторождений, а также модернизации производства и увеличения мощности крупнейших горнодобывающих предприятий области.

По данным Министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области, опубликованным на официальном сайте Правительства региона, больше всего добыча золота развита в Тенькинском округе, где с начала года добыто 1799,1 кг драгоценного металла, в Северо-Эвенском, компании которого получили 330,7 кг золота, и в Омсукчанском округе, общий объем добычи золота в котором составил 155,2 кг. Причем Омсукчанский округ является лидером по добыче серебра. Здесь, по данным на 1 февраля, добыло 45,2 т серебра, в то время как общий объем добычи составил 48,4 т серебра с начала года.