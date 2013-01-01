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Строители планируют досрочно сдать мост через Сок в Самарской области

Фев 16
Самарская область Приволжский федеральный округ
Строители планируют досрочно сдать мост через Сок в Самарской области


В Самарской области продолжается строительство мостового перехода через реку Сок. Объект является стратегически важным для региона, так как связывает Красноглинское шоссе с региональной и федеральной сетью автодорог. Поэтому строители планируют сдать объект раньше срока, предусмотренного в проекте.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» продолжаются строительные работы по возведению мостового перехода через реку Сок в Самарской области. В настоящее время строители приступили к финальной стадии надвижки пролетного строения и уже на следующей неделе планируют привести его в соответствие с проектом.

В настоящее время мост построен приблизительно на 55%, но к началу марта планируется завершить порядка 65% необходимых работ. При этом строители планируют сдать мостовое перекрытие раньше назначенного на середину 2022 года. При условии выделения дополнительного финансирования в размере 750 млн рублей, которое уже согласовано между губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и министром транспорта РФ Виталием Савельевым, все необходимые работы будут завершены к сентябрю, а рабочее движение транспорта откроется с 1 июля.

Как сообщили в пресс-службе Самарской области, мостовой переход через реку Сок является стратегически важном для региона. Мост расположен на автомобильной дороге Волжский - Курумоч - "Урал", а увеличение его пропускной способности будет способствовать ликвидации, так называемого «узкого горлышка» на выезде с Красноглинского шоссе на региональную и федеральную сеть автодорог.



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