Строители планируют досрочно сдать мост через Сок в Самарской области
В Самарской области продолжается строительство мостового перехода через реку Сок. Объект является стратегически важным для региона, так как связывает Красноглинское шоссе с региональной и федеральной сетью автодорог. Поэтому строители планируют сдать объект раньше срока, предусмотренного в проекте.
В настоящее время мост построен приблизительно на 55%, но к началу марта планируется завершить порядка 65% необходимых работ. При этом строители планируют сдать мостовое перекрытие раньше назначенного на середину 2022 года. При условии выделения дополнительного финансирования в размере 750 млн рублей, которое уже согласовано между губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и министром транспорта РФ Виталием Савельевым, все необходимые работы будут завершены к сентябрю, а рабочее движение транспорта откроется с 1 июля.
Как сообщили в пресс-службе Самарской области, мостовой переход через реку Сок является стратегически важном для региона. Мост расположен на автомобильной дороге Волжский - Курумоч - "Урал", а увеличение его пропускной способности будет способствовать ликвидации, так называемого «узкого горлышка» на выезде с Красноглинского шоссе на региональную и федеральную сеть автодорог.
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