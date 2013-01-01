Первые вагоны Тверского вагоностроительного завода отправились в Египет
Тверской вагоностроительный завод начал отгрузку первых железнодорожных вагонов в Египет. Поставки производятся для пассажирских железных дорог Египта в рамках заключенного контракта на сумму превышающую 1 млрд евро.
Поставки осуществляются в рамках заключенного в 2018 году Российско-венгерским консорциумом «Трансмашхолдинг Венгрия Кфт.» и Египетскими национальными железными дорогами соглашения. Общая сумма контракта превышает 1 млрд евро. Согласно документации, российско-венгерский консорциум должен поставить Египту 1300 пассажирских вагонов различной конфигурации. Это первый проект в истории отечественного вагоностроения, в рамках которого создаются и отправляются в дальнюю страну пассажирские вагоны, предназначенные для колеи, размер которой составляет 1435 мм.
Как сказал губернатор Тверской области Игорь Руденя, чьи слова приводит пресс-служба Правительства Тверской области, реализация проекта способствует развитию высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора обрабатывающих производств как в самом регионе, так и в стране.
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