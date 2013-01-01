Первые вагоны Тверского вагоностроительного завода отправились в Египет



Тверской вагоностроительный завод начал отгрузку первых железнодорожных вагонов в Египет. Поставки производятся для пассажирских железных дорог Египта в рамках заключенного контракта на сумму превышающую 1 млрд евро.

Первые четыре пассажирских железнодорожных вагона Тверского вагоностроительного завода, сборка которых была завершена на венгерском предприятии компании «Трансмашхолдинг» в городе Дунакеси, отправились в Египет. Пункт назначения посылки - порт Александрия, а получателем груза являются Египетские национальные железные дороги.

Поставки осуществляются в рамках заключенного в 2018 году Российско-венгерским консорциумом «Трансмашхолдинг Венгрия Кфт.» и Египетскими национальными железными дорогами соглашения. Общая сумма контракта превышает 1 млрд евро. Согласно документации, российско-венгерский консорциум должен поставить Египту 1300 пассажирских вагонов различной конфигурации. Это первый проект в истории отечественного вагоностроения, в рамках которого создаются и отправляются в дальнюю страну пассажирские вагоны, предназначенные для колеи, размер которой составляет 1435 мм.

Как сказал губернатор Тверской области Игорь Руденя, чьи слова приводит пресс-служба Правительства Тверской области, реализация проекта способствует развитию высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора обрабатывающих производств как в самом регионе, так и в стране.