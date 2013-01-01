Современный мусоросортировочный комплекс откроется в Сочи



Для минимизации отходов, вывозимых на Белореченский полигон, власти Краснодарского края приняли решение открыть в Сочи новый, современный мусоросортировочный комплекс с несколькими линиями переработки и общей производственной мощность более 200 тонн отходов в год.

По словам губернатора края Вениамина Кондратьева, который, по данным пресс-службы администрации Краснодарского края посетил строительную площадку, возведение комплекса позволит подвергать сортировке порядка 80% мусора, который в настоящий момент свозится на Белореченский полигон со всего города. Оставшиеся 20% мусора будут по прежнему свозиться на свалку.

Мусоросортировочный комплекс планируется возвести на перегрузочной площадке по улице Водораздельная, 1. В общей сложности комплекс сможет сортировать более 200 тыс. тонн отходов в год. В настоящее время на площадке уже имеется одна сортировочная линия, с помощью которой можно производить первичное разделение отходов - отделять неорганический мусор от органики. Линию введут в эксплуатацию в апреле текущего года.

Также в планах руководства обеспечить, в рамках возводимого комплекса, возможность переработки твердых бытовых отходов в изделия, безопасные для окружающей среды. Причем в произведении работ, наряду с ручным трудом, что позволит создать в регионе рабочие места, будут использоваться и роботы.