К новому дорожному сезону в Ярославской области запустят асфальтобетонный завод



В Ярославской области увеличивают темпы по ремонту дорожного фонда. В этой связи назрела необходимость в строительстве бетонного завода, предназначенного для обслуживания нужд региона. И такой завод скоро откроется в Гаврилов-Ямском районе. При этом руководство планирует обеспечить высокооплачиваемыми рабочими местами 20 жителей области.

Новый асфальтобетонный завод АО «Ярдормост», расположенный в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области, начнет работу с началом ремонтных работ дорожного фонда региона. При строительстве завода применялись современных технические решения. Предприятие оснащено высокоэффективным оборудованием, позволяющим организовать выпуск высокопрочного асфальтобетона, произведенного по новым технологиям с использованием новых материалов.

В настоящее время на заводе ведется установка асфальтосмесительного оборудования. А после завершения всех необходимых монтажных работ, на производстве начнет работу собственная лаборатория, которая позволит осуществлять постоянный контроль качества производимой заводом продукции, охватывая все этапы производства, от сырья до готовой асфальтобетонной смеси. Производство бетона планируется начать в апреле. Завод будет выпускать до 160 тонн готовой продукции в час.

Как сообщил заместитель председателя Правительства области Виктор Неженец, слова которого приводит пресс-служба региона, продукция завода будет использоваться при ремонте дорожного покрытия в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные​дороги». Он особо отметил энергоэффективность и экологическую безопасность завода, а также появившуюся возможность организовать 20 новых рабочих мест, предназначенных для местных жителей.