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Хабаровское предприятие расширяет производство экологически чистого биотоплива

Фев 20
Хабаровский край Дальневосточный федеральный округ
Хабаровское предприятие расширяет производство экологически чистого биотоплива


Хабаровское предприятие «Рустранс ДВ», занимающееся производством топливных гранул, планирует модернизировать производство, увеличив выпуск готовой продукции. С помощью модернизации руководство собирается выйти на объемы в 20,4 тыс. тонн пеллет в год, увеличив производство в 2,5 раза.

Предприятие по производству пеллет «Рустранс ДВ», расположенное в Хабаровском крае, планирует приступить к модернизации производства, увеличив в 2,5 раза объем выпускаемой продукции. По итогам модернизации, на которую будет затрачено порядка 54 млн рублей, компания будет выпускать до 20,4 тыс. тонн пеллет в год.

Компания реализует свою продукцию и на внутреннем и на зарубежных рынках. В связи с модернизацией и увеличением объема производства, руководство рассматривает возможность расширения территории сбыта пеллет и планирует организовать поставки в Японию, Южную Корею, Таиланд. Также продукцией предприятия активно интересуются покупатели из Индии, Пакистана, Италии и Германии.

По данным пресс-службы губернатора и правительства Хабаровского края, в Министерстве промышленности региона особо подчеркнули, что при производстве пеллет предприятие использует опилки и горбыль, остающиеся после переработки древесины. Раньше наличие отходов от деревообрабатывающих предприятий приносило серьезные проблемы региону, так как приходилось затрачивать дополнительные средства на их утилизацию. А предприятие использует сырье, перерабатывая его на современном оборудовании, что исключает вред, наносимый экологии края.



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