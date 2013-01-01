Хабаровское предприятие расширяет производство экологически чистого биотоплива



Хабаровское предприятие «Рустранс ДВ», занимающееся производством топливных гранул, планирует модернизировать производство, увеличив выпуск готовой продукции. С помощью модернизации руководство собирается выйти на объемы в 20,4 тыс. тонн пеллет в год, увеличив производство в 2,5 раза.

Предприятие по производству пеллет «Рустранс ДВ», расположенное в Хабаровском крае, планирует приступить к модернизации производства, увеличив в 2,5 раза объем выпускаемой продукции. По итогам модернизации, на которую будет затрачено порядка 54 млн рублей, компания будет выпускать до 20,4 тыс. тонн пеллет в год.

Компания реализует свою продукцию и на внутреннем и на зарубежных рынках. В связи с модернизацией и увеличением объема производства, руководство рассматривает возможность расширения территории сбыта пеллет и планирует организовать поставки в Японию, Южную Корею, Таиланд. Также продукцией предприятия активно интересуются покупатели из Индии, Пакистана, Италии и Германии.

По данным пресс-службы губернатора и правительства Хабаровского края, в Министерстве промышленности региона особо подчеркнули, что при производстве пеллет предприятие использует опилки и горбыль, остающиеся после переработки древесины. Раньше наличие отходов от деревообрабатывающих предприятий приносило серьезные проблемы региону, так как приходилось затрачивать дополнительные средства на их утилизацию. А предприятие использует сырье, перерабатывая его на современном оборудовании, что исключает вред, наносимый экологии края.