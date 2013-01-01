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Тамбовская область вошла в число лидеров по производству муки за 2020 год

Фев 17
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Тамбовская область вошла в число лидеров по производству муки за 2020 год


Тамбовская мука известна практически во всех регионах России. Из нее изготавливают хлебобулочные изделия, макароны, пельмени, а гранулированные отруби, которые являются побочным продуктом переработки злаковых культур, отправляются турецким потребителям.

В 2020 году Тамбовская область вошла в число лидеров в рейтинге производителей мукомольного производства. Регион занял второе место по Центральному федеральному округу и четвертое место по России. По итогам года тамбовские мукомолы произвели более 435 тысяч тонн муки различных сортов, превысив показатели 2019 года на 3%. Из них 215 тонн направлено на экспорт в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Таких показателей, по данным пресс-службы Администрации региона, позволили достичь модернизация производства крупных компаний и реализация небольших проектов по переработке злаковых. При этом изготовлением муки в Тамбовской области занимаются только 10 компаний. Но более 80% от общего объема производства готового продукта приходится на два крупнейших предприятия региона - ООО «Сабуровский комбинат хлебопродуктов» и АО «Деметра».

Мукомолы Тамбовской области из года в год увеличивают объемы производства своей продукции. Что способствует расширению рынков сбыта не только на территории нашей страны, но и за рубежом, где уже знают российский продукт. Причем на экспорт идет на только мука, но и побочные продукты мукомольного производства. Так, например, гранулированные отруби, изготавливаемые в ходе переработки злаковых культур, успешно реализуются в Турцию.



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